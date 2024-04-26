У Букінгемському палаці оголосили про повернення короля Чарльза до публічних заходів

Про це йдеться на сайті Букінгемського палацу.

"Його Величність Король незабаром повернеться до виконання державних обов'язків після періоду лікування та відновлення після нещодавнього діагнозу раку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Букінгемському палаці, наступного вівторка, 30 квітня, король і королева разом відвідають онкологічний центр, де зустрінуться з медичними фахівцями та пацієнтами, що стане першим публічним виходом короля у світ.

Крім того, в червні на прохання уряду Великої Британії король та королева приймуть з державним візитом імператора та імператрицю Японії.