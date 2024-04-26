У Букінгемському палаці оголосили про повернення короля Чарльза до публічних заходів
У п'ятницю, 26 квітня, у Букінгемському палаці оголосили, що з наступного тижня король Великої Британії Чарльз ІІІ повернеться до публічних заходів
Про це йдеться на сайті Букінгемського палацу.
"Його Величність Король незабаром повернеться до виконання державних обов'язків після періоду лікування та відновлення після нещодавнього діагнозу раку", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Букінгемському палаці, наступного вівторка, 30 квітня, король і королева разом відвідають онкологічний центр, де зустрінуться з медичними фахівцями та пацієнтами, що стане першим публічним виходом короля у світ.
Крім того, в червні на прохання уряду Великої Британії король та королева приймуть з державним візитом імператора та імператрицю Японії.
- 5 лютого Букінгемський палац оголосив, що у 75-річного Чарльза діагностовано невідому форму раку і він відмовиться від публічних обов'язків, поки проходитиме курс лікування. Королівське джерело CNN виключило рак передміхурової залози, але не надало жодних подробиць, рак якого органу в короля.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.92
- EUR Купівля 42.25Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе