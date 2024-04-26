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Головна Культура У Букінгемському палаці оголосили про повернення короля Чарльза до публічних заходів

У Букінгемському палаці оголосили про повернення короля Чарльза до публічних заходів

26 квітня, 2024 п'ятниця
22:19
Культура Король Чарльз III

У п'ятницю, 26 квітня, у Букінгемському палаці оголосили, що з наступного тижня король Великої Британії Чарльз ІІІ повернеться до публічних заходів

Про це йдеться на сайті Букінгемського палацу.

"Його Величність Король незабаром повернеться до виконання державних обов'язків після періоду лікування та відновлення після нещодавнього діагнозу раку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Букінгемському палаці, наступного вівторка, 30 квітня, король і королева разом відвідають онкологічний центр, де зустрінуться з медичними фахівцями та пацієнтами, що стане першим публічним виходом короля у світ.

Крім того, в червні на прохання уряду Великої Британії король та королева приймуть з державним візитом імператора та імператрицю Японії.

  • 5 лютого Букінгемський палац оголосив, що у 75-річного Чарльза діагностовано невідому форму раку і він відмовиться від публічних обов'язків, поки проходитиме курс лікування. Королівське джерело CNN виключило рак передміхурової залози, але не надало жодних подробиць, рак якого органу в короля.
Теги:
Світ
Велика Британiя
Чарльз ІІІ
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