У короля Чарльза ІІІ виявили рак

Про це повідомляється у заяві Букінгемського палацу.

Зазначається, що пухлину виявили під час операції щодо збільшення передміхурової залози і тести показали, що це рак.

"Його величність сьогодні розпочав регулярне лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти публічні обов’язки. Протягом цього періоду його величність продовжуватиме займатися державними справами та офіційними документами, як зазвичай", - йдеться у повідомленні.

Також у заяві йдеться, що Чарльз "цілком позитивно ставиться до свого лікування і сподівається якомога швидше повернутися до повноцінної громадської роботи".

На новину стосовно виявленої пухлини у монарха відреагував прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Він побажав Чарльзу "повного та швидкого одужання", та написав, що не сумнівається у швидкому поверненні короля.