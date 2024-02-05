У короля Чарльза ІІІ виявили рак
У короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували рак. Він уже почав лікування
Про це повідомляється у заяві Букінгемського палацу.
Зазначається, що пухлину виявили під час операції щодо збільшення передміхурової залози і тести показали, що це рак.
"Його величність сьогодні розпочав регулярне лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти публічні обов’язки. Протягом цього періоду його величність продовжуватиме займатися державними справами та офіційними документами, як зазвичай", - йдеться у повідомленні.
Також у заяві йдеться, що Чарльз "цілком позитивно ставиться до свого лікування і сподівається якомога швидше повернутися до повноцінної громадської роботи".
На новину стосовно виявленої пухлини у монарха відреагував прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Він побажав Чарльзу "повного та швидкого одужання", та написав, що не сумнівається у швидкому поверненні короля.
- 18 січня стало відомо, що у кроля Великої Британії виявили пухлину простати, щоб заохотити інших чоловіків не боятися проходити обстеження.
- 27 січня повідомлялося, що Король Великої Британії Чарльз III пройшов курс лікування від збільшення простати після того, як його госпіталізували вранці п’ятниці, 26 січня.
- 4 лютого король Великої Британії Чарльз III відвідав церкву під час свого першого публічного виходу у світ після операції.
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