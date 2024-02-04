Король Чарльз III вперше після операції з'явився на публіці
У неділю, 4 лютого, король Великої Британії Чарльз III відвідав церкву під час свого першого публічного виходу у світ після операції
Про це повідомляє BBC.
Монарх відвідав службу з дружиною, королевою Каміллою, в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, графство Норфолк, дорогою помахавши рукою в камеру.
Однак, як зазначають у виданні, король може взяти перерву в публічних заходах до місяця, щоб витратити час на одужання.
Натомість королева Каміла залишається головним членом королівської родини, в той час, як король, Кетрін і принц Вільям роблять коротку перерву у своїх справах.
Раніше цього тижня королева сказала, що її чоловік "робить все можливе" після перебування в лікарні, а вона відкрила центр підтримки онкохворих у Королівській безкоштовній лікарні в Лондоні.
Вважається, що король Чарльз хотів поділитися новинами про своє лікування в надії заохотити інших чоловіків пройти обстеження.
Національна служба охорони здоров'я Англії (NHS England) повідомила, що в день оголошення діагнозу Чарльза сторінку "збільшена простата" на сайті NHS відвідували кожні п'ять секунд, а в наступні дні кількість відвідувань значно збільшилася.
- 30 січня король Великої Британії Чарльз III покинув лікарню після лікування збільшеної простати, принцеса Уельська продовжить лікування вдома.
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