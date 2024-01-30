Короля Чарльза і Кейт Міддлтон виписали з лікарні 

Про це пише BBC.

Король Великої Британії Чарльз III покинув приватну лікарню London Clinic, провівши там три ночі після процедури. Принцеса Уельська Кейт Міддлтон також виписалася з лікарні майже через два тижні після операції на черевній порожнині. Принцесу доставили додому у Віндзор, де вона проведе місяці одужання. На публіці герцогиня Кембридзька не зʼявлялась.

Король вийшов із лікарні разом зі своєю дружиною, королевою Каміллою, і помахав камерам перед тим, як сісти в машину. У Букінгемському палаці заявили, що королю доведеться відкласти свої публічні обов'язки, "щоб дати час для приватного відновлення".

Невідомо, на який час король перериватиме свої офіційні візити та де він проведе час для відновлення. Лікування не було настільки значним, щоб вимагати будь-яких конституційних змін щодо ролі короля як глави держави. Не було потреби в "державних радниках", які могли б замінити його, поки монарх серйозно хворий.

Хірург-уролог Рік Поперт сказав, що пацієнти, які пройшли процедуру корекції збільшення простати, "можуть очікувати деякого легкого дискомфорту".

"Будь-яка операція — це травма, а загоєння травм займає від чотирьох до шести тижнів. Важливо ставитися до речей обережно в перші пару тижнів, але я очікую, що пацієнти будуть повністю рухливими, але уникатимуть підйому важкого або виснажливих фізичних вправ", — пояснив пан Поперт, консультант Лондонської клініки, Фонду охорони здоров’я Гая та Сент-Томаса та лікарні Лондонського мосту.

29 січня Кейт покинула лондонську клініку, провівши там 13 ночей після операції. Деталі операції не розкриваються, але вона досить серйозна, щоб принцесі знадобилася значна кількість часу в лікарні, а потім кілька місяців на відновлення. Вона не з'являлася на публіці з Різдва, коли потрапила в лікарню. Тепер Кейт Міддлтон повернеться до своїх дітей і чоловіка принца Вільяма, якого бачили в гостях у принцеси під час її перебування в лікарні.

У січні король Великої Британії поділився з громадськістю, що в нього виявили пухлину простати. Це нетипово, щоб медичні дані про двох старших членів королівської сім’ї надходили в один день, але відомо, що це було необхідно, оскільки королю довелося скасувати заплановані заходи. Також вважається, що король хотів поділитися своїм діагнозом з громадськістю, щоб заохотити інших чоловіків, які можуть відчувати симптоми, пройти обстеження.