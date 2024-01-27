Чарльз III пройшов курс лікування простати та почуває себе добре

Про це пише BBC.

За словами королеви Каміли, король "поживає добре". Він залишився в лікарні щонайменше на одну ніч.

Зазначається, що процедуру провели в приватній лікарні London Clinic, де минулого тижня прооперували принцесу Уельську Кетрін. Чарльз III відвідав її вранці перед своїм власним лікуванням.

Крім цього, у повідомленні наголошують, що король повідомив про свою проблему зі здоров'ям, щоб закликати інших чоловіків перевірити простату.