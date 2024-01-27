Чарльз III пройшов курс лікування простати та почуває себе добре
Король Великої Британії Чарльз III пройшов курс лікування від збільшення простати після того, як його госпіталізували вранці п’ятниці, 26 січня
Про це пише BBC.
За словами королеви Каміли, король "поживає добре". Він залишився в лікарні щонайменше на одну ніч.
Зазначається, що процедуру провели в приватній лікарні London Clinic, де минулого тижня прооперували принцесу Уельську Кетрін. Чарльз III відвідав її вранці перед своїм власним лікуванням.
Крім цього, у повідомленні наголошують, що король повідомив про свою проблему зі здоров'ям, щоб закликати інших чоловіків перевірити простату.
- Король Великої Британії поділився з громадськістю, що в нього виявили пухлину простати, щоб заохотити інших чоловіків не боятися проходити обстеження.
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