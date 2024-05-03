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Головна Світ Байден зменшить увагу до війни в Україні у передвиборчий період, - Politico

Байден зменшить увагу до війни в Україні у передвиборчий період, - Politico

3 травня, 2024 п'ятниця
06:40
Світ Джо Байден
Зміст

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у передвиборчих виступах буде менше приділяти увагу та не буде акцентувати на питанні війни в Україні

Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що після ухвалення законопроєкту, який передбачав виділення Україні $60 мільярдів, адміністрація Байдена вирішила зменшити "постійну" увагу до України.

Один з високопоставлених чиновників адміністрації США заявив, що "тепер, коли Конгрес ухвалив додатковий документ, це, природно, не є таким актуальним питанням".

"Справа демократії залишатиметься центральним компонентом кампанії переобрання Байдена - як об’єднуюча нитка для обговорення всього, від України та Дональда Трампа до абортів, безпеки вогнепальної зброї та освіти - тому Білий дім і помічники кампанії заявили, що не передбачають невпинного поштовху зв’язків з громадськістю посилити підтримку війни в Україні в найближчі місяці", - йдеться у повідомленні.

Тим часом під час останніх виступів у передвиборній кампанії Байден зосередив свої промови на економічних питаннях.

  • 25 квітня повідомлялось, що в адміністрації президента США Джо Байдена деякі чиновники скептично ставляться до того, що нового пакету допомоги вистачить для перемоги України.
Теги:
Джо Байден
Війна з Росією
США
Світ про Україну
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