Байден зменшить увагу до війни в Україні у передвиборчий період, - Politico

Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що після ухвалення законопроєкту, який передбачав виділення Україні $60 мільярдів, адміністрація Байдена вирішила зменшити "постійну" увагу до України.

Один з високопоставлених чиновників адміністрації США заявив, що "тепер, коли Конгрес ухвалив додатковий документ, це, природно, не є таким актуальним питанням".

"Справа демократії залишатиметься центральним компонентом кампанії переобрання Байдена - як об’єднуюча нитка для обговорення всього, від України та Дональда Трампа до абортів, безпеки вогнепальної зброї та освіти - тому Білий дім і помічники кампанії заявили, що не передбачають невпинного поштовху зв’язків з громадськістю посилити підтримку війни в Україні в найближчі місяці", - йдеться у повідомленні.

Тим часом під час останніх виступів у передвиборній кампанії Байден зосередив свої промови на економічних питаннях.