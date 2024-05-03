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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1270 військових, 58 артсистем і 22 танки

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1270 військових, 58 артсистем і 22 танки

3 травня, 2024 п'ятниця
07:35
Війна з Росією розбита російська техніка
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Протягом минулої доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнень. Українські сили відбили атаки РФ на 7 напрямках та ліквідували 1270 окупантів

Про це 3 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 472 140 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 7354 (+22) од,
  • бойових броньованих машин - 14 129 (+33) од,
  • артилерійських систем – 12 102 (+58) од,
  • РСЗВ – 1053 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 786 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9580 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 266 (+42) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1993 (+5) од.

Зведення Генштабу: На фронті відбулося 134 боєзіткнення: ЗСУ відбили 50 атак на Авдіївському напрямку

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 12 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку бійці відбили 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 50 атак в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 8 безуспішних атак на позиції наших військ.

Армія РФ завдала 3 ракетних та 70 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Красний Хутір Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області; Дергачі, Липці та Рублене Харківської області; Кліщіївка, Дружба, Торецьк, Спірне, Воздвиженка, Новоолександрівка, Олександропіль, Євгенівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Карлівка, Костянтинівка, Водяне, Времівка та Старомайорське Донецької області; П’ятихатки та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили засіб ППО та один ЗРК ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, засобу ППО, 2 артилерійських системах та зенітно-ракетному комплексу противника.

  • Російська окупаційна армія за останній тиждень не мала тактичного успіху поблизу Часового Яру Донецької області. Проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.
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