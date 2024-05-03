"За тиждень противник не просунувся": у ЗСУ розповіли про ситуацію навколо Часового Яру
Російська окупаційна армія за останній тиждень не мала тактичного успіху поблизу Часового Яру Донецької області. Проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт
Про це повідомляє командир батальйону БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко в етері "УП.Чат".
За його словами, росіяни кидають на фронт велику кількість особового складу, техніки і застосовують весь наявний ударно-штурмовий потенціал, який в них є на напрямку на поточний момент.
"Тактично противник діє наступним чином: вони намагаються взяти Новий Часів Яр (це до водогінного каналу) в оперативне оточення, тому рухаються: зверху населений пункт Богданівка, знизу - населений пункт Іванівці. За останній тиждень противник тактичних успіхів не мав, при тому, що на цьому відтинку відбувається близько тридцяти бойових зіткнень щоденно", - пояснив Федоров.
Водночас він наголосив, що противнику "надзвичайно важливо вскочити в саме місто і зав’язатися в вуличних боях". Проте наразі противнику не вдалося зайти в Часів Яр, бої тривають в лісопосадках, які його оточують і за останній тиждень противник не просунувся.
- Російська окупаційна армія активно застосовує в місті Часів Яр Донецької області FPV- дрони та артилерію, зокрема спрямовує їх на цивільних.
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