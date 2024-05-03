"За тиждень противник не просунувся": у ЗСУ розповіли про ситуацію навколо Часового Яру

Про це повідомляє командир батальйону БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко в етері "УП.Чат".

За його словами, росіяни кидають на фронт велику кількість особового складу, техніки і застосовують весь наявний ударно-штурмовий потенціал, який в них є на напрямку на поточний момент.

"Тактично противник діє наступним чином: вони намагаються взяти Новий Часів Яр (це до водогінного каналу) в оперативне оточення, тому рухаються: зверху населений пункт Богданівка, знизу - населений пункт Іванівці. За останній тиждень противник тактичних успіхів не мав, при тому, що на цьому відтинку відбувається близько тридцяти бойових зіткнень щоденно", - пояснив Федоров.

Водночас він наголосив, що противнику "надзвичайно важливо вскочити в саме місто і зав’язатися в вуличних боях". Проте наразі противнику не вдалося зайти в Часів Яр, бої тривають в лісопосадках, які його оточують і за останній тиждень противник не просунувся.