МЗС Киргизстану закликало громадян утриматися від поїздок до Росії
Поки що не було зафіксовано випадки масової відмови киргизам у в’їзді до Росії, але МЗС Киргизстану закликало громадян утриматися від поїздок до Росії
Про це відомство повідомило 2 травня, передає "Радіо свобода".
У МЗС Киргизстану заявили, що не фіксують сигнали "про випадки масової відмови у в’їзді до Росії", але "відстежують поточну ситуацію в Російській Федерації та її вплив на правове становище громадян Киргизької Республіки".
"При цьому міністерство знову рекомендує співгромадянам, які не мають вагомих підстав для виїзду до Російської Федерації, тимчасово утриматися від поїздки на її територію до зняття раніше запроваджених додаткових заходів безпеки та режиму посиленого контролю пропуску через державний кордон, а за необхідності виїзду завчасно перевірити наявність обмежень на в’їзд у Російську Федерацію", – йдеться у повідомленні.
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