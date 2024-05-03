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МЗС Киргизстану закликало громадян утриматися від поїздок до Росії

3 травня, 2024 п'ятниця
06:59
Світ Киргизстан
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Поки що не було зафіксовано випадки масової відмови киргизам у в’їзді до Росії, але МЗС Киргизстану закликало громадян утриматися від поїздок до Росії

Про це відомство повідомило 2 травня, передає "Радіо свобода".

У МЗС Киргизстану заявили, що не фіксують сигнали "про випадки масової відмови у в’їзді до Росії", але "відстежують поточну ситуацію в Російській Федерації та її вплив на правове становище громадян Киргизької Республіки".

"При цьому міністерство знову рекомендує співгромадянам, які не мають вагомих підстав для виїзду до Російської Федерації, тимчасово утриматися від поїздки на її територію до зняття раніше запроваджених додаткових заходів безпеки та режиму посиленого контролю пропуску через державний кордон, а за необхідності виїзду завчасно перевірити наявність обмежень на в’їзд у Російську Федерацію", – йдеться у повідомленні.

  • Правоохоронні органи РФ застосовують тортури до чотирьох затриманих таджиків, яких підозрюють у скоєнні теракту 22 березня у Підмосков'ї.
  • Зазначається, що станом на кінець 27 квітня у зоні тимчасового утримання громадян Міжнародного аеропорту Внуково столиці РФ без забезпечення належних санітарних умов перебувають 954 громадяни Таджикистану. Ситуація з громадянами Таджикистану, які застрягли в аеропортах Москви, залишається складною.
  • У суботу, 27 квітня, з'явилась термінова рекомендація громадянам Таджикистану. МЗС країни застерегло громадян від поїздок у Росію.
  • 29 квітня у першій половині дня МЗС Таджикистану вручило ноту протесту послу Росії в Таджикистані Семену Григор'єву. Таджицька сторона висловила занепокоєння "яскраво вираженим негативним ставленням до громадян республіки в Росії".
Теги:
Росія
Киргизстан
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2024, п'ятниця
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