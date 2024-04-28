Майже тисяча громадян Таджикистану заблоковані в московських аеропортах, - МЗС країни
Ситуація з громадянами Таджикистану, які застрягли в аеропортах Москви, залишається складною. Там заблоковані майже тисяча людей
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Таджикистану.
Зазначається, що станом на кінець 27 квітня у зоні тимчасового утримання громадян Міжнародного аеропорту Внуково столиці РФ без забезпечення належних санітарних умов перебувають 954 громадяни Таджикистану.
Натомість після багатогодинного очікування на кордоні до Росії все ж таки потрапили 322 громадяни Таджикистану. Водночас російська влада має намір внести 306 осіб у так званий список для депортації.
"Складна ситуація спостерігається також в аеропортах Жуковський, Домодєдово та Шереметьєво російської столиці, де у зонах утримання громадян без належних умов перебувають десятки таджикистанців", - йдеться у повідомленні.
- 27 квітня влада Таджикистану звернулася із терміновою рекомендацією до своїх громадян, які перебувають у РФ.
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