Майже тисяча громадян Таджикистану заблоковані в московських аеропортах, - МЗС країни

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Таджикистану.

Зазначається, що станом на кінець 27 квітня у зоні тимчасового утримання громадян Міжнародного аеропорту Внуково столиці РФ без забезпечення належних санітарних умов перебувають 954 громадяни Таджикистану.

Натомість після багатогодинного очікування на кордоні до Росії все ж таки потрапили 322 громадяни Таджикистану. Водночас російська влада має намір внести 306 осіб у так званий список для депортації.

"Складна ситуація спостерігається також в аеропортах Жуковський, Домодєдово та Шереметьєво російської столиці, де у зонах утримання громадян без належних умов перебувають десятки таджикистанців", - йдеться у повідомленні.