Таджикистан застеріг громадян від поїздок у Росію

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Таджикистану.

"Міністерство закордонних справ Республіки Таджикистан рекомендує громадянам країни тимчасово утриматися від поїздок на територію Росії на всіх видах транспорту без необхідності", - йдеться у повідомленні.



Деталей стосовно цієї інформації у МЗС не надали.