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Таджикистан застеріг громадян від поїздок у Росію

27 квітня, 2024 субота
22:13
Новини Кремль москва

У суботу, 27 квітня, з'явилась термінова рекомендація громадянам Таджикистану

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Таджикистану.

"Міністерство закордонних справ Республіки Таджикистан рекомендує громадянам країни тимчасово утриматися від поїздок на територію Росії на всіх видах транспорту без необхідності", - йдеться у повідомленні.

Деталей стосовно цієї інформації у МЗС не надали.

  • Правоохоронні органи РФ застосовують тортури до чотирьох затриманих таджиків, яких підозрюють у скоєнні теракту 22 березня у Підмосков'ї.
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