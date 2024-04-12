Стрілянина у "Крокусі": голова МЗС Таджикистану у присутності Лаврова звинуватив РФ у катуваннях затриманих

Про це на засіданні ради міністрів закордонних справ СНД у Мінську 12 квітня заявив голова МЗС Таджикистану Сіроджіддін Мухріддін, передає "Азія-Плюс".

За його словами, правоохоронні органи РФ, розслідуючи теракт 22 березня в Підмосков'ї, повинні дотримуватися норм і принципів міжнародного права та вимоги законодавства, особливо в частині презумпції невинуватості, заборони тортур і жорстокого поводження із затриманими.

Міністр також зазначив, що "демонстрація у відкритому інформаційному просторі кадрів затримання ймовірних виконавців терористичного акту із застосуванням тортур до них у вигляді завдання тілесних ушкоджень неприпустима".

"Ціна зізнань, здобутих таким чином, усім добре відома", - наголосив дипломат.

"Унаслідок непродуманої інформаційної кампанії формується негативне сприйняття щодо громадян Таджикистану та таджиків, що неприпустимо", - додав він.

Сіроджіддін Мухріддін наголосив, що "не можна допустити формування в інформаційному просторі країн СНД атмосфери ненависті, ксенофобії та расизму щодо громадян іноземних держав".

Варто зазначити, що на засіданні ради міністрів закордонних справ СНД головує міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину, внаслідок якої загинули 145 осіб. ФСБ затримала понад 10 підозрюваних, серед них – четверо таджиків.

Більш ніж за два тижні до теракту уряд США попереджав російських чиновників, що цей ТРЦ є потенційною мішенню терористів.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. Представник ГУР Андрій Юсов назвав цю заяву абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Увечері 23 березня президент України Володимир Зеленський уперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби РФ звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол".

10 квітня слідчий комітет РФ заявив, що теракту у "Крокус Сіті хол" нібито причетна українська нафтогазова компанія Burisma Holdings.