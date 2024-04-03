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Уряд США попереджав РФ про підготовку теракту в "Крокус Сіті Холл", - The Washington Post

3 квітня, 2024 середа
04:04
Світ Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"

Більш ніж за два тижні до теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї уряд США попереджав російських чиновників, що цей ТРЦ є потенційною мішенню терористів

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американських чиновників.

Видання пише, що попередження США щодо конкретного місця імовірного теракту викликає питання про те, чому російська влада не вжила більш рішучих заходів для захисту ТРЦ.

На думку аналітиків і спостерігачів за російською політикою, оперативники російського диктатора Володимира Путіна більше стурбовані тим, щоб ліквідувати політичне інакомислення та опозицію президенту, ніж викорінювати терористичні змови.

У той час як Вашингтон регулярно ділиться інформацією про можливі терористичні атаки з іноземними державами, відповідно до політики, відомої як "обов’язок попереджати", незвично давати інформацію про конкретні цілі противнику, кажуть чиновники та експерти. Це може розкрити способи, як США отримують розвідувальні дані, потенційно поставивши під загрозу таємну діяльність стеження або людські джерела.

Попри відсутність ефективної безпеки в "Крокусі", є ознаки того, що російський уряд, принаймні спочатку, серйозно сприйняв попередження Вашингтона, яке включало інформацію про плани "Ісламської держави" атакувати синагогу, за словами одного американського чиновника. Наступного дня після того, як Москва отримала цю інформацію, ФСБ оголосила, що запобігла нападу ІДІЛ на синагогу в Москві.

15-річний Іслам Халілов, який сказав, що працював гардеробником концертного залу в ніч нападу, сказав, що співробітникам "Крокуса" повідомили про можливість терористичного нападу незабаром після публічного попередження 7 березня.

"Нас попередили про те, що можуть бути теракти, і нам дали вказівки, що робити і куди везти людей", — сказав Халілов в одному з інтерв'ю. За його словами, на місці були посилені перевірки безпеки.

Цілком можливо, що російські служби безпеки, не побачивши ніякого нападу в дні незабаром після 7 березня, припустили, що інформація США була невірною, і підвели свою пильність, припустили деякі офіційні особи США.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. 

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв   заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.

Теги:
Росія
теракт
ФСБ
тероризм
ІДІЛ
США
Москва
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