Слідчий комітет РФ повідомив про це у соцмережах.

Російські слідчі "з'ясували", що буцімто теракт у ТРЦ "Крокус Сіті хол" фінансувався через українську нафтогазову компанію Burisma Holdings.

"Протягом останніх років використовувалися для здійснення терористичних актів у РФ, а також за її межами з метою усунення відомих політичних та громадських діячів та заподіяння економічної шкоди", - йдеться у заяві росіян.

Російські ресурси також наголошують, що у цій компанії працював син президента США Джо Байдена.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

Більш ніж за два тижні до теракту уряд США попереджав російських чиновників, що цей ТРЦ є потенційною мішенню терористів.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. Представник ГУР Андрій Юсов назвав цю заяву абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби РФ звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол".