МЗС Таджикистану вручило ноту протесту російському послу

Про це повідомляє керівник Департаменту інформації МЗС Таджикистану Шохін Самаді, передає ASIA-Plus.

"У ноті констатувалася серйозна занепокоєність масовими випадками прояву негативного ставлення до громадян Республіки Таджикистан на території Російської Федерації, а також повсюдного порушення їхніх прав і свобод", - сказав він.

За його словами, у ноті наголошується, що "такі дії застосовуються виключно щодо громадян Таджикистану, що несумісно з духом і традиціями таджицько-російських відносин".

Раніше з послом РФ Семеном Григор'євим зустрівся заступник глави МЗС Таджикистану Содік Імомі і російській стороні також було висловлено стурбованість у зв'язку з необґрунтованими випадками відмови у в'їзді громадян республіки до Росії.