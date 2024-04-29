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МЗС Таджикистану вручило ноту протесту російському послу

29 квітня, 2024 понедiлок
17:34
Світ Міністерство закордонних справ Республіки Таджикистан

29 квітня у першій половині дня МЗС Таджикистану вручило ноту протесту послу Росії в Таджикистані Семену Григор'єву. Таджицька сторона висловила занепокоєння "яскраво вираженим негативним ставленням до громадян республіки в Росії"

Про це повідомляє керівник Департаменту інформації МЗС Таджикистану Шохін Самаді, передає ASIA-Plus.

"У ноті констатувалася серйозна занепокоєність масовими випадками прояву негативного ставлення до громадян Республіки Таджикистан на території Російської Федерації, а також повсюдного порушення їхніх прав і свобод", - сказав він.

За його словами, у ноті наголошується, що "такі дії застосовуються виключно щодо громадян Таджикистану, що несумісно з духом і традиціями таджицько-російських відносин".

Раніше з послом РФ Семеном Григор'євим зустрівся заступник глави МЗС Таджикистану Содік Імомі і російській стороні також було висловлено стурбованість у зв'язку з необґрунтованими випадками відмови у в'їзді громадян республіки до Росії.  

  • 27 квітня влада Таджикистану звернулася із терміновою рекомендацією до своїх громадян, які перебувають у РФ.
  • Зазначається, що станом на кінець 27 квітня у зоні тимчасового утримання громадян Міжнародного аеропорту Внуково столиці РФ без забезпечення належних санітарних умов перебувають 954 громадяни Таджикистану. Ситуація з громадянами Таджикистану, які застрягли в аеропортах Москви, залишається складною.
Теги:
Росія
Москва
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