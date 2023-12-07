Актор Василь Кухарський помер після поранення на фронті
Сьогодні, 7 грудня, після поранення помер актор Василь Кухарський – виконавець ролі козака Максима Оси у фільмі "Максим Оса і золото песиголовця"
Про це повідомила його дружина Наталка Гордій-Кухарська
"Сьогодні пішов на Небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти – Василь Кухарський. Любий і рідний, миленький котєтко – лети високо. І будь поруч завжди", - йдеться у її дописі у фейсбук.
"Театр на Подолі" також повідомив про смерть актора:
"Не стало Василя Кухарського. Він так і не зміг повернутися до життя. Дату прощання повідомимо згодом".
Журналістка Лєна Чиченіна додала, що у вересні він отримав важке поранення і перебував у лікарні:
"Василь зіграв зокрема у фільмах "Максим Оса і золото Песиголовця" і "Толока". Йому щойно виповнилося 42 роки. Цей список загиблих митців вже страшенно довгий".
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