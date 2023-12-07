Актор Василь Кухарський помер після поранення на фронті

Про це повідомила його дружина Наталка Гордій-Кухарська

"Сьогодні пішов на Небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти – Василь Кухарський. Любий і рідний, миленький котєтко – лети високо. І будь поруч завжди", - йдеться у її дописі у фейсбук.

"Театр на Подолі" також повідомив про смерть актора:

"Не стало Василя Кухарського. Він так і не зміг повернутися до життя. Дату прощання повідомимо згодом".

Журналістка Лєна Чиченіна додала, що у вересні він отримав важке поранення і перебував у лікарні:

"Василь зіграв зокрема у фільмах "Максим Оса і золото Песиголовця" і "Толока". Йому щойно виповнилося 42 роки. Цей список загиблих митців вже страшенно довгий".