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Актор Василь Кухарський помер після поранення на фронті

7 грудня, 2023 четвер
21:22
Новини війна з росією кіно культура

Сьогодні, 7 грудня, після поранення помер актор Василь Кухарський – виконавець ролі козака Максима Оси у фільмі "Максим Оса і золото песиголовця"

Про це повідомила його дружина Наталка Гордій-Кухарська

"Сьогодні пішов на Небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти – Василь Кухарський. Любий і рідний, миленький котєтко – лети високо. І будь поруч завжди", - йдеться у її дописі у фейсбук.

"Театр на Подолі" також повідомив про смерть актора:

"Не стало Василя Кухарського. Він так і не зміг повернутися до життя. Дату прощання повідомимо згодом".

Журналістка Лєна Чиченіна додала, що у вересні він отримав важке поранення і перебував у лікарні:

"Василь зіграв зокрема у фільмах "Максим Оса і золото Песиголовця" і "Толока". Йому щойно виповнилося 42 роки. Цей список загиблих митців вже страшенно довгий".

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