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Актора з серіалу "Секс і місто" звинуватили у зґвалтуваннях

16 грудня, 2021 четвер
22:29
Культура Кріс Нот

Актора Кріса Нота, який відомий за роллю Містера Біга у серіалі "Секс і місто", звинуватили у сексуальному насильстві

Статтю з такими заявами опублікувало видання The Hollywood Reporter.

Як зазначається, дві жінки, які розповіли свої історії виданню, з різницею в кілька місяців і не знають одна одну, звинуватили актора у сексуальному насильстві. Нота звинувачують 40-річна Зої та 31-річна Лілі, які не розкривають своїх справжніх імен.

Зої заявила, що Кріс Нот зґвалтував її в 2004 році. На той час вона працювала в Лос-Анджелесі в компанії, клієнтом якої був актор. За її словами, він постійно фліртував із нею. Якось Кріс Нот запросив її до себе в будинок. Коли вона прийшла до нього, актор почав чіплятися до неї. Спочатку Кріс Нот цілував її, а потім повалив на ліжко і зґвалтував.

"Він проходив повз мій стіл і фліртував зі мною. Він якимось чином отримав мій номер та залишав повідомлення на моєму робочому телефоні. Мій бос сказав: "Містер Біг залишає повідомлення на твоїй голосовій пошті". Одного разу він запросив мене до будівлі в Західному Голлівуді, де мав квартиру, де можна було купатися в басейні", - повідомила вона.

Після того, що сталося, дівчина потрапила у відділення невідкладної допомоги, де їй порекомендували отримати психологічну допомогу для жертв згвалтування.

Другий випадок стався у 2015 році у Нью-Йорку. Лілі розповіла, що вона на той час працювала офіціанткою в одному з нічних клубів, і Кріс Нот часто з нею фліртував. Згодом він запросив її до своєї квартири та згвалтував.

"Ми слухали музику, а в нього є всі ці книги про мистецтво та моду. Він намагався зі мною цілуватися. Він все намагався, намагався і намагався наблизитися до мене, і мені слід було сказати твердіше і піти. А потім наступне, що я пам'ятаю, він стягнув штани", - розповіла жінка.

За словами Лілі, в момент зґвалтування Нот був одружений на Тарі Вілсон:"Він сказав, що шлюб - це фікція. Моногамія нереальна. Він займався сексом зі мною, я стояла до нього спиною у кріслі. Ми були перед дзеркалом. Я плакала, коли це сталося. Я пішла у ванну і одягла спідницю. Я почувала себе жахливо. Повністю розчавлена. Всі мої мрії про цю зірку, яку я любила роками, зникли".

Пізніше Нот зробив офіційну заяву, в якій заявив, що секс відбувався за взаємною згодою.

"Звинувачення проти мене, висунуті людьми, з якими я зустрічався багато років, навіть десятиліть тому, категорично хибні. Ці історії могли бути написані 30 років тому чи 30 днів тому. "Ні" завжди означає "ні" - це межа, яку я не переступав. Зустрічі були за обопільною згодою. Дивно, коли ці історії виходять. Я не знаю, чому вони спливають зараз, але я знаю одне: я не ґвалтував цих жінок", - наголосив актор.

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