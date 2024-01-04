Акторка Гатун, яка зіграла в номері "Кварталу 95" мешканку Скадовська, потрапила до бази "Миротворець"

Відповідна інформація зʼявилась на сайті "Миротворець".

Українська артистка Ірина Гатун, акторка театру "Чорний квадрат" та резидентка студії "Квартал 95", потрапила до бази центру "Миротворець". Як зазначається на сайті, причиною стала участь Гатун в актах гуманітарної агресії проти України, участь у спробах легалізації окупації АР Крим Росією та публічна наруга над українськими громадянами, які перебувають на окупованих російськими загарбниками територіях.

"Миротворець" наводить скриншоти фотографій Ірини з відпочинку у Криму після його анексії Росією та афішу концерту "95 кварталу" в Сімферополі 31 березня 2014 року. Окрім цього, згадується участь у номері "Дівчина, яка все життя розмовляла росіянською мовою, переїхала на Закарпаття".

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Номер був показаний на "1+1" у новорічну ніч. У ньому мешканку окупованого міста на Херсонщині зобразили дурнуватою та неосвіченою російськомовною жінкою, яка робить марні спроби перейти на українську. Героїня Ірини Гатун припускається помилок, нетипових для тих, хто переходить на українську, перекручуючи сенс слів: "Пообісцяйте мене!", "Я багато слив уже позаблювала", у лісі "пахне хвойдою", "цвірінькають сідниці" та "сидить білочка на піхві". Найбільше обурення викликала фраза героїні про те, звідки вона родом. "Сіськадовська", - каже героїня Гатун, маючи на увазі, що вона зі Скадовська.