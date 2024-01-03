Скандал у новорічну ніч: Що не так із номером "Кварталу 95" про мешканців окупованого Скадовська

Про що у тексті:

Про що номер "Новорічного концерту Вечірнього кварталу 2024", який наробив галасу

Чому жарти "кварталівців" викликали обурення

Як реагує громадськість: відповідь мера Скадовська та місцевих журналістів

Вибачення "Кварталу 95" та звинувачення на адресу українців

"Сіськадовська", туалетний гумор та приниження на українському телебаченні в новорічну ніч

Не встигло вщухнути обговорення номера "Дизель шоу" про життя українців у російській окупації, як їхні колеги по цеху збурили українців новими образливими жартами.

У новорічну ніч телеканал "1+1" розважав своїх глядачів спеціальним випуском "Вечірнього Кварталу". Серед іншого був і глузливий номер під назвою "Дівчина, яка все життя розмовляла росіянською мовою, переїхала на Закарпаття". Номер, у якому мешканку окупованого міста на Херсонщині зобразили дурнуватою та неосвіченою російськомовною жінкою, яка робить марні спроби перейти на українську, уже назвали принизливим, а гумор - примітивним.

Дівчина, яку грає акторка Ірина Гатун, припускається помилок, нетипових для тих, хто переходить на українську, перекручуючи сенс слів. Жарти "Кварталу 95" в її репліках побудовані навколо вульгаризмів та туалетного гумору: "Пообісцяйте мене!", "Я багато слив уже позаблювала", у лісі "пахне хвойдою", "цвірінькають сідниці" та "сидить білочка на піхві". Утім найбільше обурення викликала фраза героїні про те, звідки вона родом. "Сіськадовська", - каже героїня Гатун, маючи на увазі, що вона зі Скадовська.

Люди у коментарях під випуском на YouTube та в соцмережах студії "Квартал 95" наголошували, що таке глузування з тих, хто переходить на українську мову, далеке від підтримки людей, які раніше розмовляли російською. Ба більше, жарти про мешканців Скадовська, який з березня 2022 року перебуває в окупації, виглядають цинічними на тлі новин про публічну страту за українську мову та проукраїнську позицію. У жовтні 2022 року російські окупанти повісили жінку за слова "Скадовськ — це Україна" та вбили диригента Юрія Керпатенка.

Ще більш суперечливим виглядає цей номер, якщо згадати, що сам "Квартал 95" ще два роки тому виступав російською мовою. До того ж вони й самі припускаються помилок, зокрема, називаючи Скадовськ Херсонської області Сходом України.

Міський голова встає на захист скадовчан, редакторка місцевого видання подає скаргу

Мер Скадовська Олександр Яковлєв. Фото: Getty Images

Одним з перших публічно відреагував на виступ "кварталівців" мер Скадовська Олександр Яковлєв. Він записав відеозвернення, у якому заявив, що жителям окупованого міста потрібна підтримка, а не насмішки, та запустив флешмоб "Скадовськ говорить українською". Міський голова, вочевидь, має більше уявлень про те, хто такі російські загарбники, адже 16 березня 2022 року військові РФ викрали його та його заступника Юрія Палюха.

"Напевно, жарти про "сіськи" зі Скадовська комусь видаються дуже дотепними. Але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Сьогодні Скадовськ перебуває в окупації, і дійсно чого він потребує - це не насмішок, а підтримки", - сказав Яковлєв.

Під час акції протесту проти нецільового використання бюджетних коштів київською владою

11 листопада 2023 р. перед будівлею КМДА. Фото: Getty Images

Головна редакторка місцевого онлайн-видання "Кавун.City" та координаторка херсонської мережі "Район.in.ua" Євгенія Вірлич подала скаргу на телеканал "1+1" до Комісії з журналістської етики. Вона наголосила, що в номері "містилась пряма і відверта дискримінація мешканців південної та східної України за ознакою мови, а також дискримінація жінок". Журналістка, яка сама понад 4 місяці прожила в окупації в Херсоні та зазнала переслідувань росіян, нагадала про страшні злочини військових РФ, які вони вчиняють проти місцевого населення.

"Прошу шановну комісію про розгляд даної заяви у формі публічного осуду дій каналу 1+1 та Студії "Квартал 95" через публічну трансляцію зазначеного номера, який дискримінує мешканців окупованих територій України, зокрема жінок", - написала вона.

Активіст під час поточного саміту НАТО в Мадриді, 29 червня 2022 р..Фото: Getty Images

Що про номер кажуть у "Кварталі 95"

Першим із "кварталівців" перепросити, а точніше виправдатись, вирішив Юрій Великий, який зіграв мешканця Закарпаття. Він зауважив, що цей номер був "не про "сіські" і не про Скадовськ".

"Цей номер про людей, які в повсякденному спілкуванні не наважуються розмовляти українською, побоюючись того, що розмовляючи з помилками, вони якось не так будуть виглядати в очах інших людей. Тому головний меседж цього номеру в тому, що помилятись не соромно. Соромно у своїй країні не розмовляти рідною мовою", - написав Великий в Instagram.

За словами актора, у номер вклали "виключно позитивний меседж", а приниження і глузування з помилок мали на меті "замотивувати російськомовних людей переходити на українську".

У соцмережах студії "Квартал 95" тиша. На третю добу скандалу, що не припиняється, пресслужба каналу 1+1 на запит "Детектор медіа" повідомила, що цей номер з програми "Новорічний Вечірній квартал" буде видалений на YouTube-каналах "1+1 media". Повний випуск "Новорічного кварталу" перемонтують і оприлюднять на платформах каналу без цього номеру.

"Ми розуміємо суспільне обурення і просимо вибачення в аудиторії, яку зачепив цей номер", - йдеться в заяві 1+1.

Вони надали й коментар студії "Квартал 95", який багато в чому дублює допис Великого.

"Ми хотіли показати, що ніколи не пізно вчитися говорити українською, навіть якщо ти до цього нею не розмовляв. Деякі люди і досі не переходять на українську, бо бояться помилок. Кращий спосіб подолати страх — посміятися над ним", - вважають у "Кварталі 95".

Утім, вони не пропустили нагоди назвати обурення українців "роздуванням зради на рівному місці", звинувативши людей у "наданні чергового приводу к**апським ЗМІ".

Сама Ірина Гатун, яка зіграла мешканку Скадовська, про свій виступ мовчить.