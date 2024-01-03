Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Скандал у новорічну ніч: Що не так із номером "Кварталу 95" про мешканців окупованого Скадовська
Огляд

Скандал у новорічну ніч: Що не так із номером "Кварталу 95" про мешканців окупованого Скадовська

Дар'я Тарасова
3 січня, 2024 середа
16:30
Культура На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська

Недоречні дотепи у "Вечірньому кварталі" з мешканців Херсонщини, які переходять на українську, обурення суспільства та вибачення, схожі на звинувачення - усе про скандал "Сіськадовська"

Про що у тексті:

  • Про що номер "Новорічного концерту Вечірнього кварталу 2024", який наробив галасу
  • Чому жарти "кварталівців" викликали обурення
  • Як реагує громадськість: відповідь мера Скадовська та місцевих журналістів
  • Вибачення "Кварталу 95" та звинувачення на адресу українців

"Сіськадовська", туалетний гумор та приниження на українському телебаченні в новорічну ніч

Не встигло вщухнути обговорення номера "Дизель шоу" про життя українців у російській окупації, як їхні колеги по цеху збурили українців новими образливими жартами. 

У новорічну ніч телеканал "1+1" розважав своїх глядачів спеціальним випуском "Вечірнього Кварталу". Серед іншого був і глузливий номер під назвою "Дівчина, яка все життя розмовляла росіянською мовою, переїхала на Закарпаття". Номер, у якому мешканку окупованого міста на Херсонщині зобразили дурнуватою та неосвіченою російськомовною жінкою, яка робить марні спроби перейти на українську, уже назвали принизливим, а гумор - примітивним.

Дівчина, яку грає акторка Ірина Гатун, припускається помилок, нетипових для тих, хто переходить на українську, перекручуючи сенс слів. Жарти "Кварталу 95" в її репліках побудовані навколо вульгаризмів та туалетного гумору: "Пообісцяйте мене!", "Я багато слив уже позаблювала", у лісі "пахне хвойдою", "цвірінькають сідниці" та "сидить білочка на піхві". Утім найбільше обурення викликала фраза героїні про те, звідки вона родом. "Сіськадовська", - каже героїня Гатун, маючи на увазі, що вона зі Скадовська.

Люди у коментарях під випуском на YouTube та в соцмережах студії "Квартал 95" наголошували, що таке глузування з тих, хто переходить на українську мову, далеке від підтримки людей, які раніше розмовляли російською. Ба більше, жарти про мешканців Скадовська, який з березня 2022 року перебуває в окупації, виглядають цинічними на тлі новин про публічну страту за українську мову та проукраїнську позицію. У жовтні 2022 року російські окупанти повісили жінку за слова "Скадовськ — це Україна" та вбили диригента Юрія Керпатенка.

Ще більш суперечливим виглядає цей номер, якщо згадати, що сам "Квартал 95" ще два роки тому виступав російською мовою. До того ж вони й самі припускаються помилок, зокрема, називаючи Скадовськ Херсонської області Сходом України.

Міський голова встає на захист скадовчан, редакторка місцевого видання подає скаргу

Мер Скадовська Олександр Яковлєв

Мер Скадовська Олександр Яковлєв. Фото: Getty Images

Одним з перших публічно відреагував на виступ "кварталівців" мер Скадовська Олександр Яковлєв. Він записав відеозвернення, у якому заявив, що жителям окупованого міста потрібна підтримка, а не насмішки, та запустив флешмоб "Скадовськ говорить українською". Міський голова, вочевидь, має більше уявлень про те, хто такі російські загарбники, адже 16 березня 2022 року військові РФ викрали його та його заступника Юрія Палюха.

"Напевно, жарти про "сіськи" зі Скадовська комусь видаються дуже дотепними. Але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Сьогодні Скадовськ перебуває в окупації, і дійсно чого він потребує - це не насмішок, а підтримки", - сказав Яковлєв.

Під час акції протесту проти нецільового використання бюджетних коштів київською владою 11 листопада 2023 року активіст тримає плакат «Проклади дронами дорогу до мого Скадовська» перед будівлею КМДА

Під час акції протесту проти нецільового використання бюджетних коштів київською владою
11 листопада 2023 р. перед будівлею КМДА. Фото: Getty Images

  Головна редакторка місцевого онлайн-видання "Кавун.City" та координаторка херсонської мережі "Район.in.ua" Євгенія Вірлич подала скаргу на телеканал "1+1" до Комісії з журналістської етики. Вона наголосила, що в номері "містилась пряма і відверта дискримінація мешканців південної та східної України за ознакою мови, а також дискримінація жінок". Журналістка, яка сама понад 4 місяці прожила в окупації в Херсоні та зазнала переслідувань росіян, нагадала про страшні злочини військових РФ, які вони вчиняють проти місцевого населення. 

"Прошу шановну комісію про розгляд даної заяви у формі публічного осуду дій каналу 1+1 та Студії "Квартал 95" через публічну трансляцію зазначеного номера, який дискримінує мешканців окупованих територій України, зокрема жінок", - написала вона. 

Активіст з українським прапором тримає плакат із зображенням міста Скадовськ під час демонстрації під час поточного саміту НАТО в Мадриді, 29 червня 2022 р.

Активіст під час поточного саміту НАТО в Мадриді, 29 червня 2022 р..Фото: Getty Images

Що про номер кажуть у "Кварталі 95"

Першим із "кварталівців" перепросити, а точніше виправдатись, вирішив Юрій Великий, який зіграв мешканця Закарпаття. Він зауважив, що цей номер був "не про "сіські" і не про Скадовськ". 

"Цей номер про людей, які в повсякденному спілкуванні не наважуються розмовляти українською, побоюючись того, що розмовляючи з помилками, вони якось не так будуть виглядати в очах інших людей. Тому головний меседж цього номеру в тому, що помилятись не соромно. Соромно у своїй країні не розмовляти рідною мовою", - написав Великий в Instagram.

За словами актора, у номер вклали "виключно позитивний меседж", а приниження і глузування з помилок мали на меті "замотивувати російськомовних людей переходити на українську".

У соцмережах студії "Квартал 95" тиша. На третю добу скандалу, що не припиняється, пресслужба каналу 1+1 на запит "Детектор медіа" повідомила, що цей номер з програми "Новорічний Вечірній квартал" буде видалений на YouTube-каналах "1+1 media". Повний випуск "Новорічного кварталу" перемонтують і оприлюднять на платформах каналу без цього номеру. 

"Ми розуміємо суспільне обурення і просимо вибачення в аудиторії, яку зачепив цей номер", - йдеться в заяві 1+1.

Вони надали й коментар студії "Квартал 95", який багато в чому дублює допис Великого.

"Ми хотіли показати, що ніколи не пізно вчитися говорити українською, навіть якщо ти до цього нею не розмовляв. Деякі люди і досі не переходять на українську, бо бояться помилок. Кращий спосіб подолати страх — посміятися над ним", - вважають у "Кварталі 95".

Утім, вони не пропустили нагоди назвати обурення українців "роздуванням зради на рівному місці", звинувативши людей у "наданні чергового приводу к**апським ЗМІ".

Сама Ірина Гатун, яка зіграла мешканку Скадовська, про свій виступ мовчить.

Відео
Статті
Новини
скандал
1+1
Херсонщина
окуповані території
квартал 95
Пояснюємо
Читайте також:
Ілон Маск
2 січня, 2024 вiвторок
"Після чотирьох років божевілля": Маск зробив передбачення на наступний рік
зима, ялинка, мороз
2 січня, 2024 вiвторок
Похолодання скасовується: синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні до 8 січня
Олександр Яковлєв
2 січня, 2024 вiвторок
Мер Скадовська прокоментував образливий жарт "95 кварталу" про мешканців окупованого міста
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.13
    Купівля 38.13
    Продаж 38.9
  • EUR
    Купівля 41.84
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 січня
16:28
Ексклюзив
Тарас Загородній
Українські банкіри не хочуть фінансувати оборону країни, - політтехнолог Загородній
16:27
будинок, ключі від будинку
Перша родина отримала сертифікат на нове житло через програму єВідновлення
16:23
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:22
Німеччина Україна
Німеччина засудила російські обстріли України, але ракети Taurus надати не готова
16:20
На фото: Селена Гомес обрала тренч українського бренду
Селена Гомес заявила, що планує закінчити співочу карʼєру
16:13
податки
У БЕБ заявили, що бюджет не отримав 1,3 млрд грн ПДВ через пільгу на поширення україномовного контенту
16:08
Іран
В Ірані пролунали вибухи біля могили генерала Сулеймані: загинули понад 70 людей
16:03
Едгарс Рінкевичс
Латвія прагне посилити військову інфраструктуру на кордонах з РФ та Білоруссю
16:01
OPINION
Радомир Мокрик
Жарти "Кварталу 95" як інерція колоніалізму
15:59
Ракетоносій "калібрів"
У ВМС пояснили, чому РФ не застосовує для обстрілів України кораблі
15:39
Окупанти
Безробіття, дефіцит ліків і товарів для дітей: ЦНС розповів про кризову ситуацію на ТОТ Донеччини
15:36
міст метро
У Київському метрополітені розповіли, чи закриватимуть на ремонт міст через Дніпро
15:35
Володимир Путін
Партія "Единая Россия" має власну ПВК, яка вербує найманців на війну проти України, - ГУР
15:09
Ексклюзив
МіГ-31 К
Полковник ЗСУ Селезньов сказав, як довго російські льотчики готуються до нового ракетного теракту
15:09
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Донеччини
РФ обстріляла Донеччину та Херсонщину: дві людини загинуло, серед поранених – підліток
15:05
TikTok
В українському TikTok працює мережа ворожої пропаганди, що налаштовує проти ЗСУ, - Інститут масової інформації
15:04
Луцьк, вибухи
"Зміна підходу": розвідка Британії вказала, чим останні масовані удари РФ відрізняються від атак минулої зими
15:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Жити попри все. Як ми навчились любити життя під чотиригодинними ракетними обстрілами 
14:08
OPINION
Богдан Буткевич
Не буде більше жодних "кримів за 3 дні"
13:47
Наталка Діденко
Відлига, мокрий сніг, дощ, похолодання: Наталка Діденко розповіла про погоду до кінця тижня
13:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 січня: скільки коштують долар і євро
13:37
Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що Україна цьогоріч планує наростити потужності ОПК у 6 разів
13:12
блокпост
Поліція Київщини прокоментувала нібито роздачу повісток на блокпостах
13:10
Денис Куликовський
Суд ухвалив вирок екскерівнику донецької катівні "Ізоляція" Куликовському
13:08
Міненерго
Міненерго доручило енергокомпаніям перевірити правомірність бронювань військовозобов'язаних працівників
12:50
Ексклюзив
ракета ATACMS
"Потрібні дії, а не заяви": польський експерт Сієрант про заклики надати Україні далекобійні ракети для ударів по РФ
12:33
Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання пілотів з України
12:22
вибори днр
Росіяни на ТОТ формують список "спостерігачів" на виборах президента РФ, - ЦНС
12:17
Санкції на алмази
ЄС наклав санкції на найбільшу компанію РФ із видобутку алмазів "Алроса" та її гендиректора Мариничева
12:07
OPINION
Валерій Пекар
Розвалена система управління добиватиме бізнес
11:57
школа
Як змінилася шкільна освіта в Україні після Революції Гідності. Пояснюють експерти
11:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атаки на Бєлгородщину і тимчасово окупований Крим після масованого обстрілу України та плани Путіна на вибори в Росії. Акценти світових ЗМІ 3 січня
11:44
електроенергія
В Україні поступово зростає споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 3 січня
11:30
Київ, ялинка
У столиці почали приймати заявки на здобуття мистецької премії "Київ": переможців оберуть у 9 номінаціях
11:27
Андрій Наумов
Оголошений Україною в розшук ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії, - BBC
11:21
Ексклюзив
ракета Х-101
Ракети Х-101 з тепловими пастками суттєво не впливають на роботу ППО, - Згурець
11:21
Огляд
карта заставочна
Карта бойових дій за період  27 грудня – 3 січня: росіяни проводять ревізію контрнаступу ЗСУ, але зазнають рекордних втрат
11:09
Радослав Сікорський
"Відповісти зрозумілою Путіну мовою": голова МЗС Польщі закликав передати Україні ракети великої дальності для ударів по РФ
10:40
Ілюстративне фото
Десантники 95-ї бригади дроном урятували побратима з полону
10:38
На фото: Мікі Рурк
Голлівудський актор Мікі Рурк збирає $1 млн на відбудову будинків у Херсоні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV