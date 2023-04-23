Акції проти пенсійної реформи: енергетики планують знеструмити Канський кінофестиваль

Про це пише BFM TV.

Зазначається, що акція "гніву та протестів" стала відповіддю державним "100 дням примирення" після ухвалення пенсійної реформи: профспілки та страйкарі-енергетики погрожують знеструмити Каннський кінофестиваль, Гран-прі "Формули-1" у Монако, тенісний турнір Roland Garros та театральний фестиваль в Авіньйоні.

"Макрон обіцяв, що за 100 днів заспокоїть нас. Ми ж обіцяємо йому 100 днів гніву та акцій протесту. Ми зовсім не змирилися. У травні робіть, що хочете! Каннський кінофестиваль, Гран-прі в Монако, Roland Garros, фестиваль в Авіньйоні можуть пройти у темряві", - мовиться в заяві профспілки.