Акції проти пенсійної реформи: енергетики планують знеструмити Канський кінофестиваль
Об'єднання французьких енергетиків пообіцяло президенту країни Емманюелю Макрону 100 днів "гніву та акцій протестів" на тлі пенсійної реформи
Про це пише BFM TV.
Зазначається, що акція "гніву та протестів" стала відповіддю державним "100 дням примирення" після ухвалення пенсійної реформи: профспілки та страйкарі-енергетики погрожують знеструмити Каннський кінофестиваль, Гран-прі "Формули-1" у Монако, тенісний турнір Roland Garros та театральний фестиваль в Авіньйоні.
"Макрон обіцяв, що за 100 днів заспокоїть нас. Ми ж обіцяємо йому 100 днів гніву та акцій протесту. Ми зовсім не змирилися. У травні робіть, що хочете! Каннський кінофестиваль, Гран-прі в Монако, Roland Garros, фестиваль в Авіньйоні можуть пройти у темряві", - мовиться в заяві профспілки.
- Нагадаємо, на понеділок, 24 квітня, в аеропорті "Берлін-Бранденбурґ" профспілка Verdi запланувала страйк: він розпочнеться о 03:30 ранку за місцевим часом і завершиться опівночі
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