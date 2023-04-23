У понеділок роботу берлінського аеропорту паралізує страйк, - ЗМІ
На понеділок, 24 квітня, в аеропорті Берлін-Бранденбурґ профспілка Verdi запланувала страйк: він розпочнеться о 3:30 ранку за місцевим часом і завершиться опівночі
Про це пише Радіо Свобода із посиланням на dpa.
Представник аеропорту повідомив, що за оголошених умов жодний пасажирський літак не зможе злетіти: прильоти можливі, але це вирішують авіакомпанії.
Так, Verdi оголосила про страйк в аеропорту Берлін-Бранденбурґ на початку наступного тижня: він триватиме із 3:30 ранку за місцевим часом й до опівночі. Працівників служби авіаційної безпеки, контролю за пасажирами та персоналом і товарами закликали залишити роботу.
- Нагадаємо, наприкінці березня два найбільші аеропорти Німеччини, автобусні та залізничні станції країни призупинили перельоти та міжміські послуги з перевезення через страйки робітників, які виступають за підвищення заробітної плати
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