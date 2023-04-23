У понеділок роботу берлінського аеропорту паралізує страйк, - ЗМІ

Про це пише Радіо Свобода із посиланням на dpa.

Представник аеропорту повідомив, що за оголошених умов жодний пасажирський літак не зможе злетіти: прильоти можливі, але це вирішують авіакомпанії.

Так, Verdi оголосила про страйк в аеропорту Берлін-Бранденбурґ на початку наступного тижня: він триватиме із 3:30 ранку за місцевим часом й до опівночі. Працівників служби авіаційної безпеки, контролю за пасажирами та персоналом і товарами закликали залишити роботу.