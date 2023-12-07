Алієв призначив позачергові вибори президента Азербайджану
Очільник Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про оголошення позачергових виборів президента республіки
Відповідний документ опубліковано на сайті президента Азербайджану.
"Керуючись частиною І статті 101 Конституції Азербайджанської Республіки, відповідно до статті 179 виборчого кодексу Азербайджанської Республіки ухвалюю: оголосити позачергові вибори президента Азербайджанської Республіки. Центральній виборчій комісії Азербайджанської Республіки – забезпечити призначення позачергових виборів президента Азербайджанської Республіки на 7 лютого 2024 року та проведення їх у порядку, встановленому виборчим кодексом Азербайджанської Республіки", – йдеться в документі.
Чергові вибори в країні мали відбутися лише у 2025 році.
- Попередні вибори в Азербайджані, також позачергові, провели у квітні 2018 року. На них чинний президент країни Ільхам Алієв переміг учетверте поспіль із підтримкою у 86,53% голосів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.82 Купівля 36.82Продаж 37.42
- EUR Купівля 39.75Продаж 40.65
- Актуальне
- Важливе