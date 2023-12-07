Алієв призначив позачергові вибори президента Азербайджану

Відповідний документ опубліковано на сайті президента Азербайджану.

"Керуючись частиною І статті 101 Конституції Азербайджанської Республіки, відповідно до статті 179 виборчого кодексу Азербайджанської Республіки ухвалюю: оголосити позачергові вибори президента Азербайджанської Республіки. Центральній виборчій комісії Азербайджанської Республіки – забезпечити призначення позачергових виборів президента Азербайджанської Республіки на 7 лютого 2024 року та проведення їх у порядку, встановленому виборчим кодексом Азербайджанської Республіки", – йдеться в документі.

Чергові вибори в країні мали відбутися лише у 2025 році.