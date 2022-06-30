Альянс працює над можливістю вивезти зерно з України сушею та морем, - Столтенберг

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на слова Столтенберга.

Зокрема, за словами Генсека НАТО, Греція заявила про готовність надати кораблі, якими можна буде вивезти зернові культури з українських портів.

"Греція оголосила, що готова надати кораблі для вивезення зерна з України", - повідомив він під час саміту у Мадриді.

Зазначається, що союзники обговорили зусилля щодо пом'якшення зростальної продовольчої кризи у світі.

30 червня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО залежить від України, адже світу загрожує продовольча криза через напад країни-агресорки Російської Федерації.Генсек додав, що європейські країни та Сполучені Штати Америки обʼєднуються в межах НАТО для подолання сучасних викликів.

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