Політик розповів про це під час пресконференції, яка транслювалася в етері Еспресо.

"Ми залежимо від України у питанні експорту зерна. Ми бачимо пряму загрозу - продовольчу кризу як результат нападу Росії на Україну. Постраждають найбільш вразливі групи населення, адже ціни на продовольство зростають", - зазначив Столтенберг.

Генсек додав, що європейські країни та Сполучені Штати Америки обʼєднуються в межах НАТО для подолання сучасних викликів.

"Ми бачимо, яким чином політично, економічно та військово грають на полі бою Росія і, зокрема, Китай. Ми сьогодні обговорили, як подолати ці виклики, тому нам потрібно більше партнерів. Ми стикаємося з ситуацією, яка є надзвичайно складною й вимагає термінових рішень. Європа й США обʼєднуються в рамках Альянсу", - зауважив Єнс Столтенберг.

29 червня генсек НАТО повідомив, що Росія перетворилась зі стратегічного партнера на загрозу для Північноатлантичного альянсу. Столтенберг також наголосив, що НАТО допоможе модернізувати військове оснащення української армії в довгостроковій перспективі та тримає свої двері відкритими, зокрема, щодо членства України в Альянсі.

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