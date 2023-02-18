Amazon зобов'яже своїх працівників перебувати в офісі щонайменше 3 дні на тиждень

Про це інформує Bloomberg.

Своїм рішенням компанія Amazon скасувала попередню політику, згідно з якою вирішувати питання перебування працівників в офісі могли вищі менеджери. Нова політика набуває чинності з 1 травня.

Виконавчий директор Amazon Енді Джессі зазначив, що серед працівників, яким необхідно буде відвідувати офіс, будуть винятки. Це стосуватиметься, зокрема, відділів продажу та підтримки клієнтів, "проте це буде невелика меншість".

"Команди, як правило, мають кращі взаємини, коли вони частіше зустрічаються особисто. Є щось у тому, щоб перебувати з кимось віч-на-віч, дивитися йому в очі й бачити, що він повністю занурений у те, що ви обговорюєте, що об'єднує людей", - сказав Джессі.

Ухваливши таке рішення Amazon фактично приєднався до низки компаній, які зараз відмовляються від запропонованої під час пандемії роботи з будь-якого місця, крім офісу. Так працювати в офісі вимагають також компанії Apple Inc., Alphabet Inc. і Microsoft Corp..

У жовтні 2021 року в компанії Amazon вирішувати, як часто працівники повинні відвідувати офіс, могли менеджери. Тоді, за словами співробітників, відвідуваність була нерівномірною.

Bloomberg зазначає, що повернення значної кількості працівників до офісу може сприяти розвитку комерційних районів навколо офісів Amazon, оскільки компанія є основним орендарем офісів у районі затоки Сан-Франциско, Нью-Йорку, Остіні, штат Техас, у районі Лос-Анджелеса та в інших містах.