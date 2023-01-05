Amazon звільнить рекордну кількість людей за всю історію компанії - понад 18 тисяч

Про це повідомляє Bloomberg.

Головний виконавчий директор Енді Джессі оголосив про скорочення, яке стосуватиметься приблизно 1% співробітників Amazon. Він зазначив, що це було результатом річного планування компанії.

Раніше повідомлялося, що скорочення торкнеться приблизно 10 тисяч співробітників, здебільшого у відділах роздрібної торгівлі та рекрутингу.

"Ці зміни допоможуть нам реалізувати наші довгострокові можливості з міцнішою структурою витрат", - коментує Джессі.

Зазначається, що перспектива звільнень була в Amazon ще кілька місяців назад, адже у компанії визнали, що найняли занадто багато людей під час пандемії, проте Bloomberg зазначає, що збільшення кількості скорочень свідчить про погіршення перспектив компанії.

Інвестори Amazon позитивно відреагували на останні спроби "затягнути пояси", оскільки припускають, що це може збільшити прибутки компанії. Акції Amazon вже подорожчали приблизно на 1,8% після публікації інформації про скорочення.

Зазначається, що станом на кінець вересня в компанії працювало понад 1,5 млн співробітників.

4 листопада новий гендиректор компанії Twitter Ілон Маск розпочав скорочення працівників.

Власник Meta Марк Цукерберг повідомив, що збирається звільнити понад 11 тис. працівників компанії задля підвищення ефективності роботи.

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