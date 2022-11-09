Meta оголосила про скорочення 13% співробітників

Відповідне звернення опублікували на сайті Meta.

"Сьогодні я ділюся деякими з найважчих змін, які ми зробили в історії Meta. Я вирішив скоротити нашу команду приблизно на 13% і звільнити понад 11 000 наших талановитих співробітників", - ідеться у зверненні.

Цукерберг зазначає, що до цього рішення він дійшов через хибні очікування стосовно електронної комерції та інтернент-маркетингу. За його словами, він очікував, що електронна комерція, чий сплеск був зафіксований з початком пандемії, продовжуватиме рости навіть після її закінчення. Утім все відбулося не так, як він очікував.

"Мало того, що онлайн-торгівля повернулася до попередніх тенденцій, ще й макроекономічний спад, посилення конкуренції та втрата рекламного сигналу призвели до того, що наш дохід став набагато нижчим, ніж я очікував. Я помилився і несу за це відповідальність", - написав Цукерберг у зверненні.

Власник Meta Марк Цукерберг. Скріншот

Він зазначив, що в нових умовах треба зробити компанію більш ефективною та продуктивною. Так, для досягнення цілі вже спрямували більше ресурсів компанії на меншу кількість високопріоритетних сфер розвитку, як-от механізм виявлення штучного інтелекту тощо. Також скоротили витрати в бізнесі, зокрема скоротили бюджети, пільги та площу нерухомості. До заходів, які спрямовані на покращення ефективності, належить і реструктуризація команди Meta.

"Ми реструктуризуємо команди, щоб підвищити ефективність. Але ці заходи самі по собі не приведуть наші витрати у відповідність зі зростанням наших доходів, тому я також прийняв важке рішення відпустити людей", - зазначив власник Meta.

Про звільнення людей повідомлять завчасно електронним листом. Після його отримання кожен постраждалий працівник матиме змогу поспілкуватися з кимось, щоб отримати відповіді на свої запитання.

Ті, кого звільнять незабаром, зможуть отримати виплати в розмірі 16 тижнів оплати плюс два тижні за кожен відпрацьований рік. Також на пів року звільнені працівники та їхні сім'ї отримуватимуть медичне страхування. Крім того, компанія надаватиме тримісячну підтримку кар’єрного росту від зовнішнього постачальника. Це все стосується також і тих, хто перебуває в США за візою або ж перебуває за межами Штатів. В останньому випадку будуть враховувати місцеве трудове законодавство.

Також Цукерберг зазначив, що найближчим часом компанія продовжить процедуру призупинення найму працівників.

"Це сумний момент, і це неможливо обійти. Тим, хто йде, я хочу ще раз подякувати за все, що ви вклали в це місце. Без вашої наполегливої ​​праці ми б не були там, де ми є сьогодні, і я вдячний за ваш внесок", - наголосив він.

4 листопада новий гендиректор компанії Twitter Ілон Маск розпочав скорочення працівників.

8 листопада стало відомо, що компанія Meta виділила на розвиток українського бізнесу 1,5 млн доларів.