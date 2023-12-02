Американська дворічна дівчинка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найвищий IQ серед однолітків

Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннесса.

Mensa International - це неприбуткова організація, відкрита для людей, які набрали 98-й процентиль або вище за результатами стандартизованого тесту IQ, і є найбільшим і найстарішим у світі товариством людей з високим рівнем IQ.

Ісла приєдналася до організації після того, як набрала 99-й процентиль інтелекту для свого віку за шкалою інтелекту Стенфорда-Біне.

Батьки Ісли помітили, що у неї була дуже сфокусована увага з того моменту, як вони принесли її додому. Хоча вона була явно дуже здібною, ніщо не здавалося чимось незвичайним - поки вона не почала вчитися.

У віці лише одного року Ісла почала вивчати кольори, цифри та алфавіт.

"У семимісячному віці вона вибирала певні предмети з книжок з малюнками, коли її про це просили, - зазначив батько Ісли, Джейсон МакНабб.

У 18 місяців вона самостійно вивчила алфавіт, а у два роки почала читати. На другий день народження тітка Ісли, Крістал, подарувала їй планшет для письма, що стирається.

Джейсон написав на планшеті слово "червоний", і Ісла на диво змогла прочитати це слово.

Батьки Ісли також знаходили різноколірні іграшкові літери під предметами по всьому будинку. Поруч зі стільцем вони знаходили літери C-H-A-I-R, а біля дивану - S-O-F-A. Навіть їхній кіт Бугер був знайдений з буквами C-A-T поруч з ним.

Саме в цей момент її мати, Аманда, запропонувала перевірити Іслу. Коли їй виповнилося два з половиною роки, Ісла потрапила до 1% населення, що дало їй право на членство в Менсі.

"Психолог, який тестував Іслу, спеціалізується на обдарованих дітях, - зазначив Джейсон. - За його словами, він зазвичай не тестує дітей у віці до двох років, але зробив виняток після того, як почув про її таланти".

Аманда і Джейсон швидко виявили, що існує дуже мало ресурсів для обдарованих дітей. Віддаючи Іслу до Менси, вони мали на меті отримати певну інформацію від інших батьків обдарованих дітей.

Ісла, якій зараз три роки, відвідує дошкільний навчальний заклад.

Дівчинка пишається своїм навчанням, і хоча вона має результати вище середнього з багатьох предметів, вона особливо сильна в математиці та чудово читає.

"Вона часто неправильно вимовляє слова, які ми можемо лише припустити, що вона вивчила, читаючи, - каже Джейсон.

Ісла також почала показувати батькам алфавіт американською мовою жестів, і вони все ще намагаються з'ясувати, де вона його вивчила.

Однак Джейсон каже, що є певні труднощі у вихованні такої здібної дитини, і що була певна крива навчання.

"З іншими моїми дітьми, якщо я не хотів, щоб вони знали, про що я говорю, ми могли б просто пояснити їм по буквах, але Ісла одразу все розуміє", - каже він.

Джейсон також каже, що деякі риси характеру Ісли характерні для її віку, а деякі настільки розвинуті, що їй важко примирити їх між собою.

Він додав, що був дуже радий бачити, як його донька здобула титул Книги рекордів Гіннеса, і в захваті від того, які можливості відкриваються перед Іслою.