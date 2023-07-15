Кріштіану Роналду увійшов до Книги рекордів Гіннеса за сумою річного заробітку
Нападник збірної Португалії та "Аль-Насра" Кріштіану Роналду увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найбільш оплачуваний спортсмена у 2023 році
Про це повідомляє сайт Книги рекордів Гіннеса.
"Рекордний дохід Роналду складається з 46 мільйонів доларів заробітку на полі та 90 мільйонів доларів заробітку за межами поля", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що Роналду вже третій раз потрапив до списку Forbes, очоливши список найбільш високооплачуваних спортсменів світу.
За 12 місяців до 1 травня 2023 року Роналду заробив 136 мільйонів доларів.
- 21 червня стало відомо, що Роналду став першим футболістом в історії, який зіграв 200 матчів за збірну.
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