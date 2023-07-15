Про це повідомляє сайт Книги рекордів Гіннеса.

"Рекордний дохід Роналду складається з 46 мільйонів доларів заробітку на полі та 90 мільйонів доларів заробітку за межами поля", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Роналду вже третій раз потрапив до списку Forbes, очоливши список найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

За 12 місяців до 1 травня 2023 року Роналду заробив 136 мільйонів доларів.