Роналду став першим футболістом в історії, який зіграв 200 матчів за збірну

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч 4-го туру кваліфікації Євро-2024 Ісландія - Португалія завершився перемогою португальців з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Кріштіану Роналду.

Для 38-річного Роналду сьогоднішня гра стала 200-ю у футболці збірної Португалії. Жоден гравець раніше не доходив до цієї позначки у виступах за національні команди.

Кріштіану Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Роналду у збірній Португалії

Кріштіану Роналду дебютував за збірну Португалії у 2003 році. За 200 матчів форвард забив 123 голи, віддав 43 асисти і заробив 29 жовтих карток.

У 2016 році Роналду виграв зі збірною Португалії чемпіонат Європи. А у 2019 - Лігу націй.

Фото: Getty Images

Турнірна таблиця групи збірної Португалії після 4-го туру кваліфікації Євро-2024

Фото: flashscore