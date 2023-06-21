Роналду став першим футболістом в історії, який зіграв 200 матчів за збірну
У вівторок, 20 червня, Кріштіану Роналду зіграв 200 матч за збірну Португалії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч 4-го туру кваліфікації Євро-2024 Ісландія - Португалія завершився перемогою португальців з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Кріштіану Роналду.
Для 38-річного Роналду сьогоднішня гра стала 200-ю у футболці збірної Португалії. Жоден гравець раніше не доходив до цієї позначки у виступах за національні команди.
Кріштіану Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса.
Роналду у збірній Португалії
Кріштіану Роналду дебютував за збірну Португалії у 2003 році. За 200 матчів форвард забив 123 голи, віддав 43 асисти і заробив 29 жовтих карток.
У 2016 році Роналду виграв зі збірною Португалії чемпіонат Європи. А у 2019 - Лігу націй.
Фото: Getty Images
Турнірна таблиця групи збірної Португалії після 4-го туру кваліфікації Євро-2024
Фото: flashscore
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