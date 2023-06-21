Відбір на Євро-2024: який вигляд мають турнірні таблиці усіх груп після 4-го туру
У вівторок, 20 червня, були зіграні завершальні матчі 4-го туру відбіркового раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 4-му турі Україна перемогла Мальту 1:0, набрала 6 очок та залишилася на другому місці в турнірній таблиці. Лідирує з 9 пунктами Англія. Північна Македонія та Італія мають по 3 бали. Мальта не набрала жодного очка та йде в групі C останньою.
Кваліфікація Євро-2024: Турнірна таблиця групи збірної України після 4-го туру:
Фото: flashscore
Кваліфікація Євро-2024: Турнірні таблиці усіх груп після 4-го туру:
Фото: flashscore
- 19 червня у Трнаві збірна Україні у відбірковому матчі Євро-2024 переграла команду Мальти. Еспресо провів текстовий онлайн гри Україна - Мальта.
- 20 червня у 4-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Молдови несподівано перемогла Польщу.
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