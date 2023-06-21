Відбір на Євро-2024: який вигляд мають турнірні таблиці усіх груп після 4-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 4-му турі Україна перемогла Мальту 1:0, набрала 6 очок та залишилася на другому місці в турнірній таблиці. Лідирує з 9 пунктами Англія. Північна Македонія та Італія мають по 3 бали. Мальта не набрала жодного очка та йде в групі C останньою.

Кваліфікація Євро-2024: Турнірна таблиця групи збірної України після 4-го туру:

Фото: flashscore

Кваліфікація Євро-2024: Турнірні таблиці усіх груп після 4-го туру:

Фото: flashscore