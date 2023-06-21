Відбір на Євро-2024: Молдова зробила сенсаційний камбек у матчі проти Польщі
У 4-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Молдови несподівано перемогла Польщу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 3:2 на користь Молдови. Хоча до 48 хвилини зустрічі Польща перемагала суперника з рахунком 2:0, забили Аркадіуш Мілік та Роберт Левандовські.
Справжніми героями для збірної Молдови стали захисник Владислав Бабогло та форвард Йон Ніколаєску, який зробив дубль. Відзначимо, що оборонець є футболістом "Олександрії" і грав за молодіжні збірні України.
Після 4-го туру відбіркового раунду Євро-2024 збірна Польщі має лише 3 набраних бали (за 4 матчі) і займає лише 4 місце у турнірній таблиці групи E. У Молдови 5 очок і третя позиція.
Лідерами є Чехія (7 очок) і Албанія (6 балів). Останнє місце у Фарерських островів - 1 пункт.
Євро-2024
Кваліфікація. 4-й тур
20 червня
Молдова - Польща 3:2
Голи: Ніколаєску, 48, 79, Бабогло, 85 - Мілік, 12, Левандовські, 34
- 19 червня у Трнаві збірна Україні у відбірковому матчі Євро-2024 переграла команду Мальти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе