Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 3:2 на користь Молдови. Хоча до 48 хвилини зустрічі Польща перемагала суперника з рахунком 2:0, забили Аркадіуш Мілік та Роберт Левандовські.

Справжніми героями для збірної Молдови стали захисник Владислав Бабогло та форвард Йон Ніколаєску, який зробив дубль. Відзначимо, що оборонець є футболістом "Олександрії" і грав за молодіжні збірні України.

Після 4-го туру відбіркового раунду Євро-2024 збірна Польщі має лише 3 набраних бали (за 4 матчі) і займає лише 4 місце у турнірній таблиці групи E. У Молдови 5 очок і третя позиція.

Лідерами є Чехія (7 очок) і Албанія (6 балів). Останнє місце у Фарерських островів - 1 пункт.

Євро-2024

Кваліфікація. 4-й тур

20 червня

Молдова - Польща 3:2

Голи: Ніколаєску, 48, 79, Бабогло, 85 - Мілік, 12, Левандовські, 34