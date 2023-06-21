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Відбір на Євро-2024: Молдова зробила сенсаційний камбек у матчі проти Польщі

21 червня, 2023 середа
00:20
Спорт збірна Польщі, Євро-2024, Роберт Левандовські, збірна Молдови

У 4-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Молдови несподівано перемогла Польщу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 3:2 на користь Молдови. Хоча до 48 хвилини зустрічі Польща перемагала суперника з рахунком 2:0, забили Аркадіуш Мілік та Роберт Левандовські.

Справжніми героями для збірної Молдови стали захисник Владислав Бабогло та форвард Йон Ніколаєску, який зробив дубль. Відзначимо, що оборонець є футболістом "Олександрії" і грав за молодіжні збірні України.

Після 4-го туру відбіркового раунду Євро-2024 збірна Польщі має лише 3 набраних бали (за 4 матчі) і займає лише 4 місце у турнірній таблиці групи E. У Молдови 5 очок і третя позиція.

Лідерами є Чехія (7 очок) і Албанія (6 балів). Останнє місце у Фарерських островів - 1 пункт.

Євро-2024

Кваліфікація. 4-й тур

20 червня

Молдова - Польща 3:2

Голи: Ніколаєску, 48, 79, Бабогло, 85 - Мілік, 12, Левандовські, 34

Польща
футбол
Молдова
Роберт Левандовські
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