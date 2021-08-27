Американська компанія поставить в Україну 75 тис. тонн вугілля, - ДТЕК

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.



"ДТЕК Енерго та "Центренерго" погодили з американською компанією поставку 75 тис. тонн енергетичного вугілля. Судно з паливом прибуде до України найближчими місяціми. Об'єм вугілля буде розподілений рівними частинами (по 37,5 тис. тонн) для потреб ТЕС приватної та державної генерацій", - йдеться у повідомленні.



За словами генерального директора ДТЕК Ільдара Салєєва, забезпечити імпорт вугілля стало можливим завдяки нормалізації ситуації на ринку електроенергії, яка дозволила досягти економічно обґрунтованих цін та, таким чином, знайти необхідні ресурси для підготовки генерації до осінньо-зимового періоду.



У "Центренерго" зазначили, що додаткові запаси вугілля дозволять спокійно пройти опалювальний сезон без необхідності використання газу або ж імпорту електроенергії. При цьому Центренерго залишається єдиним споживачем вугілля держшахт, яке майже повністю забезпечує потреби підприємств.



У пресслужбі зауважили, що для стабільного проходження опалювального сезону та забезпечення потреб генерації паливом за сім місяців цього року на шахтах ДТЕК Енерго ввели у роботу 17 нових лав та видобули майже 10 млн тонн газового вугілля.

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