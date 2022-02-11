Американська розвідка навмисно надавала Білому дому тривожні сценарії ескалації РФ проти України для стримування Росії , - CNN

Про це повідомляє CNN.



Джерело у Білому домі повідомило, що є ознаки того, що ця стратегія спрацювала і президента Росії Володимира Путіна застали зненацька.



За його словами, перехоплені дані розвідників Ради нацбезпеки США змусили російські спецслужби нарікати на викриття їхніх планів. Завдяки цьому у Кремлі можуть ставити питання, чи вдасться їм втілити агресивні плани й зберегти їх у таємниці.



Така стратегія призвела до конфліктів із американськими ЗМІ, тому що Білий дім не надавав докази своїх заяв.



За даними джерела, інформація зазвичай надходила у формі заяв представників розвідки, а чиновники фактично просили журналістів повідомити ці дані без належного підтвердження.

Нагадаємо, 3 лютого The New York Times повідомило, що розвідка Сполучених Штатів Америки викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення.