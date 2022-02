Розвідка США викрила план Росії щодо можливого вторгнення в Україну, - The New York Times

Про це повідомляє The New Tork Times.



"Росія мала намір використати відео, щоб звинуватити Україну в геноциді російськомовних людей. Тоді обурення з приводу відео було б використане, щоб виправдати напад або змусити окупантів на Сході України здійснити російське втручання", - повідомили чиновники виданню.



Розвідники заявили, що не оприлюднювали жодних прямих доказів російського плану чи того, як вони дізналися про нього, адже це може скомпроментувати їхні джерела та методи. Проте вони зазначили, що впевненість у цих даних їм надає російська кампанія з дезінформації, яка триває вже певний період, і до якої, зокрема, входять фальшиві звинувачення у геноциді.



"За словами чиновників, відео мало бути детальним, з планами графічних зображень, інсценованих усипаних трупами наслідків вибуху та кадрів зруйнованих місць. За їхніми словами, відео також має включати підроблену українську військову техніку, дрони турецького виробництва та акторів, які грають російськомовних плакальників", - йдеться у повідомленні.



Розвідники також не повідомили, хто саме планував цю операцію, однак вони впевнені, що "російська розвідка тісно залучена до цих зусиль". Поки не зрозуміло, чи схвалили цей план російські чиновники, однак американці стверджують, що цей план пророблявся детально.



"Російські чиновники знайшли трупи для використання у відео, обговорювали акторів, які зіграють скорботників, і планували, як зробити так, щоб військова техніка у відео здавалася українською чи наданою НАТО", - стверджують співрозмовники видання.



Американські чиновники додали, що розповіли ЗМІ про основні моменти цього плану для того, щоб зменшити ймовірність його втілення та переконати союзників у сейрозності російських намірів. І попри те, що він звучить надумано, за їхніми словами, він цілком міг спрацювати.



Водночас представник уряду Великої Британії розповів виданню, що аналіз розвідувальних даних показав високу ймовірність того, що Росія планує створити привід, щоб звинуватити Україну в нападі. І отримані дані "заслуговують довіри і надзвичайно тривожні".



Минулого місяця Вашингтон попереджав, що російський уряд направив оперативників на Схід України, можливо, в рамках підготовки до диверсійних операцій.



The Washington Post передає, що адміністрація презиендта США Джо Байдена має розсекретити усі деталі плану у четвер, 3 лютого.

Нагадаємо, супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові фотографії скупчення військ Російської Федерації біля кордонів України, в окупованому Криму та у Білорусі.



