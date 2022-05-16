Американські дипломати повернулись до України: посольство у Києві невдовзі відновить роботу, – Блінкен
Посольство США у Києві планує відновити роботу вже найближчим часом
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.
"Американські дипломати повернулися в Україну після кількох тижнів роботи з Польщі. Ми знову відкриваємо наше посольство в Києві. Ми вживаємо всіх необхідних заходів, і дуже скоро ми відновимо роботу", – сказав Блінкен.
Також він зазначив, що президент Джо Байден нещодавно висунув Бріджит Брінк на посаду наступного посла США в Україні.
"Вона видатний дипломат-ветеран. Ми сподіваємося, що Сенат швидко схвалить її кандидатуру, так само, як сподіваємося, що Конгрес швидко ухвалить законопроєкт про додаткове фінансування в розмірі 40 мільярдів доларів, щоб гарантувати нашу здатність надавати допомогу Україні безперерво", – додає Блінкен.
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У неділю, 15 травня, очільник МЗС Дмитро Кулеба й держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили нову оборонну допомогу Україні й експорт українського зерна.
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