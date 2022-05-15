Про це повідомили в уряді США.

Дипломати зустрілися в Берліні й обговорили переговори голів МЗС країн G7 і НАТО. Ентоні Блінкен наголосив на сильній підтримці України під час цих перемовин. Також він зауважив, що США незмінно віддана суверенітету й територіальній цілісності України на тлі російського вторгнення.

"Держсекретар передав подробиці останнього траншу допомоги США у сфері безпеки для зміцнення обороноздатності України. Держсекретар і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також обговорили вплив жорстокої війни Росії, зокрема на глобальну продовольчу безпеку, і зобов'язалися шукати рішення щодо експорту українського зерна на міжнародні ринки", - наголосили в американському уряді.

15 травня повідомляли, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном допомогу Україні з експортом продуктів до Азії та постачання зброї українським військовим.

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