Блінкен розповів Кулебі деталі нового траншу оборонної підтримки з боку США
Очільник МЗС Дмитро Кулеба й держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили нову оборонну допомогу Україні й експорт українського зерна
Про це повідомили в уряді США.
Дипломати зустрілися в Берліні й обговорили переговори голів МЗС країн G7 і НАТО. Ентоні Блінкен наголосив на сильній підтримці України під час цих перемовин. Також він зауважив, що США незмінно віддана суверенітету й територіальній цілісності України на тлі російського вторгнення.
"Держсекретар передав подробиці останнього траншу допомоги США у сфері безпеки для зміцнення обороноздатності України. Держсекретар і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також обговорили вплив жорстокої війни Росії, зокрема на глобальну продовольчу безпеку, і зобов'язалися шукати рішення щодо експорту українського зерна на міжнародні ринки", - наголосили в американському уряді.
- 15 травня повідомляли, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном допомогу Україні з експортом продуктів до Азії та постачання зброї українським військовим.
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