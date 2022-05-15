США допоможуть Україні з експортом харчів до Африки та Азії

Про це Дмитро Кулеба розповів у твітері.

Також Кулеба зазначив, що в Україну вже прямує зброя та інша військова допомога.

"Більше зброї та іншої допомоги на шляху до України. Ми домовилися тісно співпрацювати, щоб експортувати українські харчові продукти до споживачів в Африці та Азії. Вдячний секретарю Блінкену та США за їхнє керівництво та непохитну підтримку", - написав він.

Нагадаємо, оборонне відомство США готове ще кілька тижнів постачати допомогу Україні з попереднього пакета, бо має досі нереалізований транш на $150 млн, затверджений минулого тижня, а також ще $100 млн залишку.

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