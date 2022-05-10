Пентагон має ще резерв у $250 млн на воєнну допомогу Україні. Цього вистачить до затвердження нового пакету, - Кірбі

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, закликавши при цьому Конгрес США пришвидшити процедуру ухвалення нового пакета на підтримку України, повідомляє Укрінформ.

"Ми вважаємо, що з тим, що у нас залишилося, ми зможемо працювати більшу частину місяця, і це допоможе нам з майбутніми пакетами й майбутніми матеріалами", - зазначив Кірбі.

Він також повідомив, що Пентагон продовжує на постійній основі підтримувати контакт із Міністерством оборони України, включно з останньою розмовою на рівні міністрів у понеділок. При цьому головними темами обговорень залишаються розвиток ситуації в зонах бойових дій, необхідна допомога для України з боку США та союзників.

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