Міністри оборони України та США обговорили нові військові потреби ЗСУ

Про це глава Міноброни США повідомив у twitter

"Раніше сьогодні вранці я говорив зі своїм колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити військові потреби України, які міняються. Я впевнений, що це ще раз підтверджує нашу стійку підтримку в наданні Україні необхідних можливостей для протидії російській агресії", - йдеться у повідомленні.

Earlier this morning, I spoke with my counterpart @oleksiireznikov to discuss Ukraine’s ???????? evolving military requirements. I was sure to reiterate our enduring support for providing Ukraine the capabilities it needs to counter Russian aggression. pic.twitter.com/j7Zkgm8qPU — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 9, 2022

Відзначимо, що 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, який передбачає спрощену процедуру надання озброєння та закриття інших потреб для України.

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