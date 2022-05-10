Міністри оборони України та США обговорили нові військові потреби ЗСУ
Міністр оборони Олексій Резніков обговорив з американським колегою Ллойдом Остіном найновіші військові потреби України
Про це глава Міноброни США повідомив у twitter
"Раніше сьогодні вранці я говорив зі своїм колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити військові потреби України, які міняються. Я впевнений, що це ще раз підтверджує нашу стійку підтримку в наданні Україні необхідних можливостей для протидії російській агресії", - йдеться у повідомленні.
- Відзначимо, що 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, який передбачає спрощену процедуру надання озброєння та закриття інших потреб для України.
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