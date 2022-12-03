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Головна допомога США Україні Американські сенатори проведуть секретний брифінг щодо допомоги Україні

Американські сенатори проведуть секретний брифінг щодо допомоги Україні

3 грудня, 2022 субота
07:00
допомога США Україні Сенат США

Сенатори США проведуть секретний брифінг наступної середи, 7 листопада. Подія відбудеться на тлі прагнення адміністрації Байдена виділити Україні $37 млрд

Про це інформує CNN з посиланням на помічника Сенату. 

Секретний брифінг американських сенаторів відбудеться водночас із тим, як адміністрація Джо Байдена прагне надати Україні додаткову допомогу в  $37 млрд. Підтримка може бути включена до зведеного законопроекту на кінець 2022 року, який має бути схвалений до 16 грудня для фінансування уряду.

"Досі невідомо, чи досягне адміністрація угоди щодо гігантського комплексного пакета, чи їй доведеться погодитись на тимчасову резолюцію щодо фінансування федеральних агентств на рівні минулого року - проти чого застерігав Пентагон", - мовиться в тексті CNN.

Відповідно до інформаційного бюлетеня, який видання публікувало в листопаді, запит на фінансування України розподілено між чотирма урядовими відомствами США.

Допомога "забезпечить фінансування, зброю та підтримку для України - що необхідно їй для самозахисту і надання підтримки вразливим групам населення",- йдеться в листі директора Управління та бюджету Шаланди Янг до спікерки палати представників Ненсі Пелосі. Також у письмі згадується гостра нестача продовольства та енергії в Україні, спричинена повномасштабним російським вторгненням. 

Згідно з документом, розбивка виглядає так:

  • 21,7 мільярда доларів для Міністерства оборони, які будуть витрачені на "обладнання для України, поповнення запасів Міністерства оборони, а також на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки".
  • 14,5 млрд доларів для Державного департаменту на "пряму бюджетну підтримку України, критично важливі інвестиції під час війни, допомогу в забезпеченні безпеки, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу".
  • 626 мільйонів доларів для Міністерства енергетики "для підтримки ядерної безпеки України та для модернізації Стратегічного нафтового резерву".
  • 900 мільйонів доларів для Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб "для надання стандартної медичної допомоги та допоміжних послуг українським умовно-достроково звільненим".

  • Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що Сполучені Штати Америки мають найближчими днями надати Україні першу партію допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури

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