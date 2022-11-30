Україна протягом тижня отримає першу допомогу США для відновлення енергосистеми
Сполучені Штати Америки мають найближчими днями надати Україні першу партію допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури
Про це повідомляє сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в ефірі NBC, передає РБК-Україна.
"Ми вважаємо, що можемо почати надавати деякі матеріали, першу партію протягом тижня", - наголошує він.
Про яку саме допомогу йдеться, американські чиновники поки не повідомляють.
- Уранці 29 листопада стало відомо, що США планують надати Україні новий пакет допомоги для відновлення енергосистеми. Згодом у держдепі оголосили, що виділять $53 млн на підтримку енергосистеми України, яка була пошкоджена внаслідок російських обстрілів.
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