Про це повідомляє сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в ефірі NBC, передає РБК-Україна.

"Ми вважаємо, що можемо почати надавати деякі матеріали, першу партію протягом тижня", - наголошує він.

Про яку саме допомогу йдеться, американські чиновники поки не повідомляють.

Уранці 29 листопада стало відомо, що США планують надати Україні новий пакет допомоги для відновлення енергосистеми. Згодом у держдепі оголосили, що виділять $53 млн на підтримку енергосистеми України, яка була пошкоджена внаслідок російських обстрілів.

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