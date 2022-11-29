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США оголосили про виділення $53 млн на підтримку української енергосистеми

29 листопада, 2022 вiвторок
18:27
війна з Росією

Сполучені Штати Америки виділять 53 млн доларів на підтримку енергосистеми України, яка була пошкоджена внаслідок російських обстрілів

Про це повідомляє CNN із посиланням на Державний департамент США.

Зазначають, що отриманні кошти будуть витрачені на "придбання важливого електромережевого обладнання". Його в екстреному порядку доставлять в Україну, щоби допомогти українцям пережити зиму. 

Пакет допомоги включатиме розподільчі трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги, розʼєднувачі, транспортні засоби та інше необхідне обладнання.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що це фінансування доповнить попередній пакет допомоги на 55 млн доларів. Їх раніше США надали на підтримку енергетичного сектора України.

  • Урані 29 листопада стало відомо, що США планують надати Україні новий пакет допомоги для відновлення енергосистеми.

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