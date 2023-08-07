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Головна Наука Американським вченим вдалося відтворити прорив у термоядерній енергетиці

Американським вченим вдалося відтворити прорив у термоядерній енергетиці

7 серпня, 2023 понедiлок
10:09
Наука наука

Американським вченим вдалося вдруге досягти чистого приросту енергії в термоядерному реакторі

Про це повідомило видання Express.

З 1950-х років вчені працювали над відтворенням реакції термоядерного синтезу, яка живить Сонце, але до грудня це ніколи не вдавалося зробити.

Жодній групі ще не вдавалося виробити більше енергії, ніж споживає реакція, повідомляє Financial Times. Цей стан відомий як "запалення".

Проте, дослідникам з федеральної Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса в Каліфорнії, які вперше досягли "запалювання" минулого року, вдалося відтворити цей прорив. Щоправда, цього разу їм вдалося отримати ще більший вихід енергії.

Лабораторія підтвердила, що приріст енергії був досягнутий на її лазерній установці. Вона повідомила, що повний аналіз результатів, отриманих 30 липня, ще триває.

Прессекретар зазначив: "Після того, як ми вперше продемонстрували запалювання термоядерного синтезу на Національній установці запалювання в грудні 2022 року, ми продовжували проводити експерименти з вивчення цього захоплюючого нового наукового режиму. В експерименті, проведеному 30 липня, ми повторили запалювання на NIF.

"За нашою стандартною практикою, ми плануємо повідомити про ці результати на майбутніх наукових конференціях і в рецензованих публікаціях".

Термоядерний синтез досягається шляхом нагрівання двох ізотопів водню - найчастіше дейтерію і тритію - до таких високих температур, що їхні атомні ядра зливаються разом. Це, своєю чергою, призводить до вивільнення гелію і великої кількості енергії у вигляді нейтронів.

  • Раніше, 13 грудня 2022 року, міністерство енергетики США (DOE) і Національна адміністрація з ядерної безпеки (NNSA) оголосили про перший в історії успішний експеримент із керованим термоядерним синтезом.
Світ
Технології
ядерна зброя
Енергія
США
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