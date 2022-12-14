Про це йдеться на сайті Міненерго США.

"5 грудня команда LLNL’s National Ignition Facility (NIF, науковий комплекс для здійснення термоядерного синтезу за допомогою лазерів - ред.) провела перший в історії експеримент із керованим термоядерним синтезом, щоб досягти віхи, також відомої як наукова енергетична беззбитковість, що означає, що термоядерний синтез виробляє більше енергії, ніж витрачається лазерної енергії для його запуску. Це історичне, перше у своєму роді досягнення забезпечить безпрецедентну можливість підтримувати програму управління запасами NNSA та надасть безцінне розуміння перспектив чистої термоядерної енергії, що змінить правила гри для досягнення мети президента Байдена щодо вуглецево нульової економіки", - йдеться у повідомленні.

Головний радник президента США з питань науки і технологій і директор Управління науково-технічної політики Білого дому доктор Араті Прабхакар зазначив, що хоча вчені мають теоретичне розуміння термоядерного синтезу понад століття, але шлях від знання до реалізації може бути довгим і важким.

"Сьогоднішня віха показує, що ми можемо зробити, проявивши наполегливість", - сказав Прабхакар.

Директор наукового комплексу Кім Буділ назвав термоядерний синтез у лабораторії "одним із найважливіших наукових викликів, які колись вирішувало людство".

"Цей дивовижний науковий прогрес ставить нас на прірву майбутнього, яке більше не залежить від викопного палива, а натомість живиться новою чистою енергією термоядерного синтезу", — сказав лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер.

Термоядерний синтез — це процес, за якого два легших атомних ядра об'єднуються в одне важче ядро, вивільняючи велику кількість енергії. Цей процес відбувається на Сонці та інших зірках у плазмовому стані речовини, який відрізняється від рідини, твердого тіла або газу.

Опанування ядерного синтезу і використання його в промислових масштабах дозволить отримувати більше енергії, ніж при спалюванні викопного палива.

У Міненерго США вважають, що за участі приватного сектору можливий швидкий прогрес у комерціалізації термоядерного синтезу.

"Необхідно ще багато передових наукових і технологічних розробок для досягнення простого, доступного термоядерного синтезу для живлення будинків і підприємств, і міністерство енергетики зараз перезапускає широкомасштабну скоординовану програму з термоядерного синтезу в США. У поєднанні з інвестиціями приватного сектору існує великий імпульс для швидкого прогресу в напрямку комерціалізації термоядерного синтезу", - йдеться у повідомленні.

Раніше видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що США готуються оголосити про успішний термоядерний синтез.

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