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Головна Спорт Американський боксер прагне відібрати у Ломаченка бій з абсолютним чемпіоном світу

Американський боксер прагне відібрати у Ломаченка бій з абсолютним чемпіоном світу

19 січня, 2022 середа
10:40
Спорт Девін Хейні (праворуч)

Американець Девін Хейні домовляється про поєдинок з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі австралійцем Джорджем Камбососом

Про це заявив промоутер американця Едді Хірн, повідомляє BoxingScene

За його словами, він веде переговори з промоутером абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Лу Дібеллою та намагається перехопити Джорджа Камбососа в українця Василя Ломаченка, який також претендує на бій з австралійцем.   

"Ми багато розмовляємо із Лу Дібеллою. Як два промоутери ми намагаємося визначити структуру угоди, міжнародні трансляції, доходи в Австралії. Ми в добрій позиції. Думаю, що всі зацікавлені сторони хочуть, щоби цей бій відбувся. Ми говоримо про фінанси, які будуть ключовим моментом угоди. У Хейні немає проблем із поїздкою до Австралії, він вакцинований", - сказав Хірн. 

Він додав, що саме в бою Камбосос - Хейні має визначитися справжній абсолютний чемпіон світу, адже американець володіє "звичайним" титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), якого не вистачає австралійцю, котрому належать вищий за статусом "франчайзинговий" пояс організації та титули IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).   

"Це бій, який визначить справжнього абсолютного чемпіона у легкій вазі. Я не думаю, що Джордж хоче чогось чекати. Він хоче найбільші поєдинки і заробити якомога більше грошей. Просто чекати буває небезпечно - отримуй великі бої та гроші, поки є така можливість. Над цим боєм завжди нависатиме хмара, доки він не відбудеться. Це один із найкращих поєдинків у боксі", – переконаний Хірн.

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Бокс
Василь Ломаченко
Едді Хірн
Девін Хейні
Джордж Камбосос
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