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Головна Спорт Американський чемпіон нарешті наважився битися з Ломаченком

Американський чемпіон нарешті наважився битися з Ломаченком

18 січня, 2022 вiвторок
15:45
Спорт Джервонта Девіс (праворуч)

Американський боксер Джервонта Девіс хоче зустрітися з українцем Василем Ломаченком

Про це заявив тренер американця Келвін Форд, повідомляє vRINGe.com

За його словами, настав час організувати поєдинок між Джервонтою Девісом, який володіє титулом "регулярного" чемпіона WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в легкій вазі (до 61,2 кг) та колишнім лідером дивізіону Василем Ломаченком. 

"Чекаємо на цей бій. Це будуть ті ще шахи. Не знаю, чи Лома прийме поєдинок, але скажу вам по правді, що це був би мегабій. Це з тих поєдинків, на які вболівальники вже зачекалися. Не знаю, які у Ломаченка плани на 2022 рік. Але впевнений, що всі ці топи дивізіону більше не можуть тягнути. Час битися один з одним. Тому вірю, що рік буде насиченим на події", – сказав Форд.

Василь Ломаченко 12 грудня 2021 року переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Раніше він заявляв, що промоутерська компанія Флойда Мейвезера заважає його бою з Джервонтою Девісом та підбирає американцю лише прохідних суперників. 

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Бокс
Василь Ломаченко
Джервонта Девіс
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