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Головна Здоров'я Американський дієтолог пояснив, чому курячий бульйон має лікувальні властивості

Американський дієтолог пояснив, чому курячий бульйон має лікувальні властивості

28 жовтня, 2023 субота
14:50
Здоров'я грип

Дієтолог з Дейтонського університету підтвердив, що лікувальні властивості курячого бульйону не просто ефект плацебо, представивши наукове підтвердження того, що суп справді допомагає

Про це повідомляє Science Alert.

Приготування курячого супу для близької людини, коли вона хворіє, було поширеною практикою в усьому світі протягом століть. Сьогодні представники практично кожної культури клянуться в користі курячого супу.

Курячий бульйон як засіб лікування відомий ще з 60 року нашої ери та часів Педанія Діоскорида, військового хірурга, який служив при римському імператорі Нероні, і до п'ятитомної медичної енциклопедії якого зверталися перші цілителі протягом більш ніж тисячоліття. Але витоки курячого бульйону сягають тисячоліттями раніше, до Стародавнього Китаю.

Тож, коли сезон застуди та грипу в самому розпалі, варто запитати: чи існує наукове підтвердження того, що курячий суп допомагає? Чи курячий суп слугує лише заспокійливим плацебо?

"Як зареєстрований дієтолог і професор дієтології та харчування, я добре розумію привабливість курячого бульйону: теплота бульйону і насичені, пікантні смаки курки, овочів і локшини, - пояснив Колбі Тіман, доцент кафедри дієтології та харчування Дейтонського університету. - Цей особливий смак супу надає "умамі" - п'яту категорію смакових відчуттів, поряд із солодким, солоним, кислим і гірким.

Дослідження показують, що смак,  має вирішальне значення для цілющих властивостей курячого супу. 

Також курячий бульйон може зменшити запалення і закладеність носа

Навіть тепло курячого супу може допомогти. Вживання рідини та вдихання парів підвищує температуру носових і дихальних шляхів, що розріджує густий слиз, який часто супроводжує респіраторні захворювання.

Дослідження показують, що курячий суп ефективніше розріджує слиз, ніж просто гаряча вода.

Трави та спеції, які іноді використовують у курячому супі, такі як перець і часник, також розріджують слиз. Бульйон, який містить воду та електроліти, допомагає з регідратацією.

"Отже, щоб максимізувати користь курячого супу для здоров'я, я рекомендую домашній варіант, який можна приготувати з морквою, селерою, свіжим часником, травами та спеціями, якщо назвати лише кілька інгредієнтів", - підсумував науковець.

  • Учені з Бразилії розробили вакцину для лікування залежності від кокаїну та креку, яка блокує доступ наркотиків до мозку. Вакцина вже пройшла успішні тестування на тваринах і зараз переходять до випробувань на людях.

Наука
Медицина
США
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