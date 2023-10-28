Американський дієтолог пояснив, чому курячий бульйон має лікувальні властивості

Про це повідомляє Science Alert.

Приготування курячого супу для близької людини, коли вона хворіє, було поширеною практикою в усьому світі протягом століть. Сьогодні представники практично кожної культури клянуться в користі курячого супу.

Курячий бульйон як засіб лікування відомий ще з 60 року нашої ери та часів Педанія Діоскорида, військового хірурга, який служив при римському імператорі Нероні, і до п'ятитомної медичної енциклопедії якого зверталися перші цілителі протягом більш ніж тисячоліття. Але витоки курячого бульйону сягають тисячоліттями раніше, до Стародавнього Китаю.

Тож, коли сезон застуди та грипу в самому розпалі, варто запитати: чи існує наукове підтвердження того, що курячий суп допомагає? Чи курячий суп слугує лише заспокійливим плацебо?

"Як зареєстрований дієтолог і професор дієтології та харчування, я добре розумію привабливість курячого бульйону: теплота бульйону і насичені, пікантні смаки курки, овочів і локшини, - пояснив Колбі Тіман, доцент кафедри дієтології та харчування Дейтонського університету. - Цей особливий смак супу надає "умамі" - п'яту категорію смакових відчуттів, поряд із солодким, солоним, кислим і гірким.

Дослідження показують, що смак, має вирішальне значення для цілющих властивостей курячого супу.

Також курячий бульйон може зменшити запалення і закладеність носа

Навіть тепло курячого супу може допомогти. Вживання рідини та вдихання парів підвищує температуру носових і дихальних шляхів, що розріджує густий слиз, який часто супроводжує респіраторні захворювання.

Дослідження показують, що курячий суп ефективніше розріджує слиз, ніж просто гаряча вода.

Трави та спеції, які іноді використовують у курячому супі, такі як перець і часник, також розріджують слиз. Бульйон, який містить воду та електроліти, допомагає з регідратацією.

"Отже, щоб максимізувати користь курячого супу для здоров'я, я рекомендую домашній варіант, який можна приготувати з морквою, селерою, свіжим часником, травами та спеціями, якщо назвати лише кілька інгредієнтів", - підсумував науковець.