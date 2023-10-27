Бразильські вчені створили першу в світі вакцину від кокаїнової залежності

Про це повідомляє Science Alert.

Вчені з Бразилії оголосили про розробку нового інноваційного методу лікування залежності від кокаїну та креку - вакцини.

Тестова вакцина під назвою "Calixcoca", яка показала багатообіцяючі результати у випробуваннях на тваринах, викликає імунну відповідь, що блокує потрапляння кокаїну та креку до мозку, що, як сподіваються дослідники, допоможе користувачам розірвати коло залежності.

Простіше кажучи, наркомани більше не отримуватимуть кайфу від наркотиків.

Якщо препарат отримає схвалення регуляторних органів, це буде перший випадок лікування кокаїнової залежності за допомогою вакцини, каже психіатр Фредеріко Гарсія, координатор команди, яка розробила препарат у Федеральному університеті штату Мінас-Жерайс.

Минулого тижня проект отримав головний приз - 530 000 доларів США - на премії Euro Health Innovation Awards для латиноамериканської медицини, спонсором якої виступила фармацевтична компанія Eurofarma.

Вакцина працює, стимулюючи імунну систему пацієнтів виробляти антитіла, які зв'язуються з молекулами кокаїну в крові, роблячи їх занадто великими, щоб пройти в мезолімбічну систему мозку, або "центр винагороди", де наркотик зазвичай стимулює високий рівень дофаміну, що викликає задоволення.

Дослідники виявили, що вакцина також захищає плоди щурів від кокаїну, що дозволяє припустити, що її можна використовувати у людей для захисту ненароджених дітей вагітних наркозалежних жінок.

Зараз вакцина знаходиться на завершальній стадії випробувань: тестування на людях.

За словами дослідника, Calixcoca може стати важливим інструментом, який допоможе пацієнтам на критичних етапах одужання, наприклад, коли вони виходять з реабілітації.

З огляду на ставки, очікування щодо вакцини дуже високі. Понад 3 тисячі людей зв'язалися з командою Гарсії, щоб зголоситися взяти участь у клінічних випробуваннях.