Американський клуб оголосив про трансфер колишнього лідера "Шахтаря"

Про це повідомляє офіційний Twitter "Гелаксі"



Дуглас Коста підписав з "Лос-Анджелес Гелаксі" орендний контракт до кінця сезону, після чого він стане повноцінним футболістом команди до січня 2024 року.



31-річний півзахисник є вихованцем "Греміо" з Порту-Алегрі та у 2010 році перейшов з нього до "Шахтаря". Також півзахисник грав за німецьку "Баварію" та італійський "Ювентус".



У минулому чемпіонаті Бразилії півзахисник провів 26 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. "Греміо" за підсумками сезону не вдалося зберегти місце у вищому дивізіоні.



"Лос-Анджелес Гелаксі" в минулому сезоні MLS (Головної ліги футболу) зайняв восьме місце в Західній конференції і не потрапив до плей-офф.

Нагадаємо, у травні 2021 року "Баварія" розірвала контракт з Дугласом Костою.

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